سارة أبي كنعان توثق أولى لحظات "إيلاي" مع والده وسام فارس

ونشرت سارة عبر خاصية "الستوري" في حسابها على صوراً ظهر فيها وسام وهو يحمل إيلاي على صدره، بينما كان الطفل غارقاً في النوم، في عكس أجواء الهدوء والحنان التي تعيشها العائلة بعد الولادة.

وفي لقطة أخرى، ظهر وسام وهو يربت على ظهر طفله ويحمله بين ذراعيه، لتوثق سارة واحدة من أولى لحظات الأبوة التي يعيشها زوجها مع مولودهما.

وتأتي هذه الصور بعدما كانت سارة قد شاركت جمهورها مشاهد من يوم ولادة إيلاي، كاشفة عن جانب من التجربة التي عاشتها برفقة وسام منذ اللحظة الأولى التي التقيا فيها بطفلهما.

وأرفقت حينها الفيديو برسالة عاطفية باللغة الإنجليزية، عبّرت فيها عن صعوبة وصف المشاعر التي رافقت ذلك بالكلمات أو الصور، معتبرة أن ولادة إيلاي شكّلت لحظة غيّرت عائلتهما إلى الأبد وفتحت أمامهما باباً لنوع جديد من الحب.

كما حرصت سارة على رسالة شكر إلى طبيبها وفريق الولادة والقابلات اللواتي رافقنها، مؤكدة أن الدعم الذي تلقته منحها شعوراً بالأمان والطمأنينة، وساهم في جعل تجربة الولادة هادئة وبعيدة عن الخوف.

وأشارت إلى أن قرب فريق الولادة منها خلال تلك اللحظات جعلها تشعر وكأنهن أصبحن جزءاً من العائلة التي كانت تنتظر معها وصول إيلاي.

ومع اللقطات الجديدة التي تنشرها سارة، بدأ الجمهور يتعرّف أكثر إلى تفاصيل الأيام الأولى للعائلة بعد قدوم طفلها الأول، فيما خطفت مشاهد وسام فارس مع إيلاي الأنظار لما حملته من عفوية ودفء.