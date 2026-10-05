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سارة أبي كنعان توثق أولى لحظات &quot;إيلاي&quot; مع والده وسام فارس
سارة أبي كنعان توثق أولى لحظات "إيلاي" مع والده وسام فارس
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سارة أبي كنعان توثق أولى لحظات "إيلاي" مع والده وسام فارس

فن و منوعات

2026-10-05 | 04:40
سارة أبي كنعان توثق أولى لحظات "إيلاي" مع والده وسام فارس
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Aljadeed
سارة أبي كنعان توثق أولى لحظات "إيلاي" مع والده وسام فارس

تعيش الفنانة اللبنانية سارة أبي كنعان مرحلة جديدة ومميزة في حياتها بعد استقبال مولودها الأول "إيلاي"، إذ شاركت متابعيها لقطات عائلية دافئة جمعتها بزوجها الفنان وسام فارس وطفلهما.

ونشرت سارة عبر خاصية "الستوري" في حسابها على إنستغرام صوراً ظهر فيها وسام وهو يحمل إيلاي على صدره، بينما كان الطفل غارقاً في النوم، في مشهد عكس أجواء الهدوء والحنان التي تعيشها العائلة بعد الولادة.

وفي لقطة أخرى، ظهر وسام وهو يربت على ظهر طفله ويحمله بين ذراعيه، لتوثق سارة واحدة من أولى لحظات الأبوة التي يعيشها زوجها مع مولودهما.

وتأتي هذه الصور بعدما كانت سارة قد شاركت جمهورها مشاهد من يوم ولادة إيلاي، كاشفة عن جانب من التجربة التي عاشتها برفقة وسام منذ اللحظة الأولى التي التقيا فيها بطفلهما.

وأرفقت حينها الفيديو برسالة عاطفية باللغة الإنجليزية، عبّرت فيها عن صعوبة وصف المشاعر التي رافقت ذلك اليوم بالكلمات أو الصور، معتبرة أن ولادة إيلاي شكّلت لحظة غيّرت عائلتهما إلى الأبد وفتحت أمامهما باباً لنوع جديد من الحب.

كما حرصت سارة على توجيه رسالة شكر إلى طبيبها وفريق الولادة والقابلات اللواتي رافقنها، مؤكدة أن الدعم الذي تلقته منحها شعوراً بالأمان والطمأنينة، وساهم في جعل تجربة الولادة هادئة وبعيدة عن الخوف.

وأشارت إلى أن قرب فريق الولادة منها خلال تلك اللحظات جعلها تشعر وكأنهن أصبحن جزءاً من العائلة التي كانت تنتظر معها وصول إيلاي.

ومع اللقطات الجديدة التي تنشرها سارة، بدأ الجمهور يتعرّف أكثر إلى تفاصيل الأيام الأولى للعائلة بعد قدوم طفلها الأول، فيما خطفت مشاهد وسام فارس مع إيلاي الأنظار لما حملته من عفوية ودفء.

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