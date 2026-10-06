زياد برجي يرد على إشادة ملحم زين به: "بتحكي بأصلك وتربايتك يا فنان يا أصيل"

وخلال حلوله ضيفاً في بودكاست
«مساحة خاصة» مع الإعلامي علي ياسين
على شاشة «الجديد»، أبدى زين استغرابه من سؤال عمّا إذا كان ينصح برجي بالتركيز على التلحين والابتعاد عن الغناء، معتبراً أن موهبته في المجالين لا تستدعي التخلي عن أحدهما. ووصف زين صديقه بأنه فنان شامل يمتلك صوتاً مميزاً وكاريزما لافتة وإحساساً عالياً في التلحين، مشدداً على أن الجمع بين الغناء وصناعة الألحان يشكّل أحد أسباب نجاحه وتميّزه. وقال: «زياد عِشرة عمر، وتجمعنا صداقة متينة تمتد لنحو 23 عاماً»، مؤكداً أنه يستطيع أن يكون نجماً غنائياً وملحناً ناجحاً في الوقت نفسه. بدوره، ردّ زياد برجي
على كلام زين برسالة محبة وتقدير، قائلاً: «بتحكي بأصلك وتربايتك يا ابن البيت ويا فنان يا أصيل، بحبك يا ملحم». كما وجّه الشكر إلى مقدّم البرنامج، مضيفاً: «شكراً علي ياسين
على هاللفتة المذوقة متلك».