زياد برجي يرد على إشادة ملحم زين به: "بتحكي بأصلك وتربايتك يا فنان يا أصيل"

أشاد الفنان اللبناني بموهبة زميله وصديقه في الغناء والتلحين، مؤكداً أن العلاقة التي تجمعهما منذ نحو 23 عاماً تتجاوز الزمالة الفنية إلى صداقة وأخوّة قائمة على المحبة والصدق.

وخلال حلوله ضيفاً في «مساحة خاصة» مع الإعلامي على شاشة «الجديد»، أبدى زين استغرابه من سؤال عمّا إذا كان ينصح برجي بالتركيز على التلحين والابتعاد عن الغناء، معتبراً أن موهبته في المجالين لا تستدعي التخلي عن أحدهما. ووصف زين صديقه بأنه فنان شامل يمتلك صوتاً مميزاً وكاريزما لافتة وإحساساً عالياً في التلحين، مشدداً على أن الجمع بين الغناء وصناعة الألحان يشكّل أحد أسباب نجاحه وتميّزه. وقال: «زياد عِشرة عمر، وتجمعنا صداقة متينة تمتد لنحو 23 عاماً»، مؤكداً أنه يستطيع أن يكون نجماً غنائياً وملحناً ناجحاً في الوقت نفسه. بدوره، ردّ على كلام زين برسالة محبة وتقدير، قائلاً: «بتحكي بأصلك وتربايتك يا ابن البيت ويا فنان يا أصيل، بحبك يا ملحم». كما وجّه الشكر إلى مقدّم البرنامج، مضيفاً: «شكراً علي على هاللفتة المذوقة متلك».