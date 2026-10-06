راغب علامة يفتتح الحفلات العربية على أحد أضخم مسارح هانوفر بحضور جماهيري كامل

وتوافد محبّو علامة من مختلف أنحاء ، إلى جانب جمهور قدم من دول أوروبية عدة، بينها سويسرا وفرنسا وهولندا وغيرهم ،للاحتفاء بنجمهم المفضل والاستمتاع بباقة من أغنياته التي رافقت أجيالاً متعاقبة. وعكس هذا الحضور الواسع امتداد شعبية راغب علامة وتجاوزها الحدود الجغرافية.ويشكّل الحفل محطة بارزة في مسيرة راغب علامة، إذ نجح بصوته وحضوره في إيصال الأغنية القديمة والحديثة إلى جمهور واسع على مستوى القارة الأوروبية ، فاتحاً أمامها مساحة للقاء محبّيها، ومؤكداً قدرته على جمع الجمهور من مختلف البلدان حول الموسيقى العربية