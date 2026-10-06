على خطى والده الراحل.. آدم نجل الراحل نضال سيجري يدخل عالم التمثيل

ويأتي هذا الإنجاز ليضع آدم على بداية طريق فني خاص به، في خطوة تحمل رمزية لافتة بالنسبة إلى جمهور والده الفنان السوري الراحل نضال سيجري، الذي ترك حضوراً بارزاً في الدراما والمسرح السوريين.
وبنجاحه في اختبارات القبول، يبدأ آدم مرحلة جديدة
من الدراسة والتدريب الأكاديمي، تمهيداً لخوض تجربته الخاصة في المجال الفني، مستكملاً شغفاً ارتبط باسم
والده لسنوات طويلة.
وأثار الخبر تفاعلاً بين متابعي نضال سيجري، الذين عبّروا عن سعادتهم بانضمام نجله إلى المعهد العالي للفنون المسرحية
، معتبرين الخطوة امتداداً لمسيرة فنية تركت أثراً واضحاً في الساحة السورية
.
وكان نضال سيجري من الأسماء المعروفة في الفن السوري، وشارك في عدد كبير من الأعمال التلفزيونية والمسرحية، قبل رحيله، فيما يبدو أن ابنه آدم اختار اليوم
أن يسلك طريقاً قريباً من المسار الذي صنع شهرة والده، ولكن بتجربته وشخصيته الخاصة.