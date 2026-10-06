على خطى والده الراحل.. آدم نجل الراحل نضال سيجري يدخل عالم التمثيل

على خطى والده الراحل، بدأ آدم نضال سيجري أولى خطواته الأكاديمية في عالم التمثيل، بعد نجاحه في اجتياز اختبارات القبول في بدمشق، قسم التمثيل، لينضم رسمياً إلى صفوف الدفعة الجديدة.



ويأتي هذا الإنجاز ليضع آدم على بداية طريق فني خاص به، في خطوة تحمل رمزية لافتة بالنسبة إلى جمهور والده الفنان السوري الراحل نضال سيجري، الذي ترك حضوراً بارزاً في الدراما والمسرح السوريين.

وبنجاحه في اختبارات القبول، يبدأ آدم مرحلة من الدراسة والتدريب الأكاديمي، تمهيداً لخوض تجربته الخاصة في المجال الفني، مستكملاً شغفاً ارتبط والده لسنوات طويلة.

وأثار الخبر تفاعلاً بين متابعي نضال سيجري، الذين عبّروا عن سعادتهم بانضمام نجله إلى ، معتبرين الخطوة امتداداً لمسيرة فنية تركت أثراً واضحاً في .

وكان نضال سيجري من الأسماء المعروفة في الفن السوري، وشارك في عدد كبير من الأعمال التلفزيونية والمسرحية، قبل رحيله، فيما يبدو أن ابنه آدم اختار أن يسلك طريقاً قريباً من المسار الذي صنع شهرة والده، ولكن بتجربته وشخصيته الخاصة.