ملك زاهر تدعم خطيبها في عرض فيلمه الجديد.. ولقطة بينهما تلفت الأنظار

وخطف الأنظار بعدما ظهر ممسكًا بيد ملك، لتنتشر تعليقات تقارن هذا الظهور بمشاركتهما السابقة في عرض فيلم «خلي بالك من نفسك».

وكان بعض المتابعين قد وصفوا تصرفاته آنذاك بأنها تجاهل لخطيبته، ما أثار تكهنات بوجود خلافات بينهما.

أما ظهورهما الأخير، فاعتبره متابعون مؤشرًا على استمرار علاقتهما، فيما استعاد آخرون المقارنة بينهما وبين شقيقتها وزوجها .