ملك زاهر تدعم خطيبها في عرض فيلمه الجديد.. ولقطة بينهما تلفت الأنظار

وخطف الثنائي الأنظار بعدما ظهر الليثي ممسكًا بيد ملك، لتنتشر تعليقات تقارن هذا الظهور بمشاركتهما السابقة في عرض فيلم «خلي بالك من نفسك».
وكان بعض المتابعين قد وصفوا تصرفاته آنذاك بأنها تجاهل لخطيبته، ما أثار تكهنات بوجود خلافات بينهما.
أما ظهورهما الأخير، فاعتبره متابعون مؤشرًا على استمرار علاقتهما، فيما استعاد آخرون المقارنة بينهما وبين شقيقتها ليلى زاهر وزوجها هشام جمال.
أثارت زينب سبيتي، طليقة الفنان السوري هادي أسود، ضجة على منصات التواصل الاجتماعي، بعد نشرها مجموعة صور ظهرت فيها ببطن بارز، في ما بدا إعلاناً عن حملها، وذلك بعد أيام من إعلان الفنان انتهاء زواجهما رسمياً وعودته إلى حياة العزوبية.
اختتم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مسيرته الدولية مع منتخب بلاده بليلة وداع مؤثرة، بعدما قاد الأرجنتين إلى الفوز على بنين بثلاثة أهداف نظيفة، في مباراة ودية أُقيمت الثلاثاء 6 تشرين الأول على ملعب «مونومنتال» في بوينس آيرس، وسط احتفاء جماهيري بالقائد الذي ارتدى قميص المنتخب لأكثر من عقدين.
انقسم متابعون على مواقع التواصل حول طريقة استقبال النجمة الأميركية زيندايا لبريجيت ماكرون خلال عرض «لويس فيتون» في باريس، بعدما أظهر مقطع نشرته مجلة «Paris Match» مصافحتها والترحيب بها من دون النهوض من مقعدها.