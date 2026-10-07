استقبال حاشد لـ إليسا في أستراليا قبل حفلَيها المرتقبَين في ميلبورن وسيدني

حسمت شام الذهبي، ابنة الفنانة أصالة نصري، موقفها من تكرار تجربة الغناء، مؤكدة أنها لن تخوض هذه الخطوة مجدداً، بعد الانتقادات التي رافقت أول تجربة غنائية لها، على أن تركز خلال المرحلة المقبلة على الإنتاج الفني لأعمال والدتها.
شاركت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور متابعيها لحظات من كواليس تصوير مسلسلها حيث رافقها ابنها كريستيانو إلى موقع التصوير، في أجواء عائلية جمعت بين عملها ووقتها مع ابنها.
أثارت زينب سبيتي، طليقة الفنان السوري هادي أسود، ضجة على منصات التواصل الاجتماعي، بعد نشرها مجموعة صور ظهرت فيها ببطن بارز، في ما بدا إعلاناً عن حملها، وذلك بعد أيام من إعلان الفنان انتهاء زواجهما رسمياً وعودته إلى حياة العزوبية.