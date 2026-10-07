استقبال حاشد لـ إليسا في أستراليا قبل حفلَيها المرتقبَين في ميلبورن وسيدني

حسمت شام الذهبي، ابنة الفنانة أصالة نصري، موقفها من تكرار تجربة الغناء، مؤكدة أنها لن تخوض هذه الخطوة مجدداً، بعد الانتقادات التي رافقت أول تجربة غنائية لها، على أن تركز خلال المرحلة المقبلة على الإنتاج الفني لأعمال والدتها.



