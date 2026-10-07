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استقبال حاشد لـ إليسا في أستراليا قبل حفلَيها المرتقبَين في ميلبورن وسيدني
استقبال حاشد لـ إليسا في أستراليا قبل حفلَيها المرتقبَين في ميلبورن وسيدني
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استقبال حاشد لـ إليسا في أستراليا قبل حفلَيها المرتقبَين في ميلبورن وسيدني

فن و منوعات

2026-10-07 | 09:07
استقبال حاشد لـ إليسا في أستراليا قبل حفلَيها المرتقبَين في ميلبورن وسيدني
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Aljadeed
استقبال حاشد لـ إليسا في أستراليا قبل حفلَيها المرتقبَين في ميلبورن وسيدني

وصلت النجمة اللبنانية إليسا إلى أستراليا، حيث حظيت باستقبال حاشد من محبّيها، استعداداً لإحياء حفلين في ميلبورن وسيدني خلال شهر أكتوبر الجاري.

ومن المقرّر أن تلتقي إليسا جمهورها في «مارغريت كورت أرينا» بمدينة ميلبورن يوم الجمعة 9 أكتوبر، قبل أن تحيي حفلاً ثانياً في «مركز تيك توك الترفيهي» بسيدني يوم السبت 10 أكتوبر، في ليلتين ينتظرهما محبّوها للاستمتاع بأبرز أغانيها التي رافقت مسيرتها الفنية.

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