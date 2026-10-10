مايا دياب تتألق أمام أكثر من 50 ألف شخص في تركمانستان إلى جانب نجوم أتراك وروس

وأقيم الحفل مساء الجمعة 9 تشرين الأول/أكتوبر 2026، على مدرجات استاد عشق آباد متعدد الوظائف، حيث اجتمعت مايا دياب مع النجمة التركية هاديسه، والفنان مراد بوز، والمغنية الروسية نيوشا، في حدث فني جمع ثقافات وجنسيات مختلفة على مسرح واحد.وقدّمت مايا دياب خلال الحفل عرضاً غنائياً واستعراضياً عكس أسلوبها الفني المعروف، في مشاركة توسّع من خلالها حضورها على المسارح العالمية، وتتيح لها التواصل مع جمهور من خارج والعالم .وجاءت هذه الأمسية، بحسب الجهة المنظمة، في إطار تعزيز علاقات الصداقة والتبادل الثقافي والإنساني بين الشعوب، من خلال الموسيقى والفن، وسط حضور جماهيري كبير أضفى طابعاً مميزاً على .