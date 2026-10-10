يومي خوري تحتفل بمرور شهر على ولادة ابنها بصور عائلية مميزة

وأرفقت يومي
الصور برسالة عاطفية عبّرت فيها عن مشاعرها بعد شهر من دخولها عالم الأمومة، كاشفةً عن حجم السعادة التي تعيشها منذ ولادة طفلها، وكيف غيّر وجوده حياتها ومنحها شعوراً بالحب والامتنان لم تختبره من قبل.
وتحدثت يومي عن عمق مشاعرها تجاه صغيرها، مؤكدةً أن هذا الشهر حمل إليها سعادة
تفوق كل توقعاتها، وأنها باتت تستيقظ يومياً وهي تشعر بأنها أكثر النساء حظاً في العالم
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كما عبّرت عن امتنانها لله على النعم التي تعيشها، مشيرةً إلى أن رؤية عائلتها الصغيرة مجتمعة جعلتها تدرك أن الأحلام التي لطالما تمنّتها أصبحت حقيقة بين ذراعيها.
واختتمت رسالتها بكلمات مؤثرة وجّهتها إلى ابنها، قالت فيها: «شهر واحد من كوني أمك، وعمر كامل سأمضيه في حبك»، في تعبير عن تعلقها الكبير بطفلها وفرحتها بهذه المرحلة الجديدة من حياتها.