بيسان إسماعيل وهنا الزاهد تشعلان مواقع التواصل بوصلة رقص وضحك على أنغام "خطية"!

وشاركت هنا الزاهد المقطع عبر حسابها على " "، حيث ظهرت بإطلالة بسيطة باللون ، مع شعرها الأشقر المنسدل على كتفيها، وهي تغني وتتمايل على أنغام أغنية "خطية"، قبل أن تنضم إليها بيسان إسماعيل بشكل مفاجئ وتشاركها الرقص والغناء أمام الكاميرا.

ووثّق الفيديو لحظات طريفة بين النجمتين، إذ تبادلتا الابتسامات والضحكات والحركات الراقصة، في اتسم بالعفوية والانسجام، بعيداً عن أجواء اللقاءات الرسمية أو المناسبات الفنية التقليدية.

ولم تُخفِ هنا الزاهد إعجابها بأغنية بيسان، إذ أرفقت الفيديو بتعليق أشارت فيه إلى أنها من أغنياتها المفضلة، مستخدمة رمز القلب الوردي، في تعبير عن محبتها للعمل الغنائي الذي حقق انتشاراً واسعاً منذ طرحه.

وسرعان ما حظي الفيديو بتفاعل المتابعين، الذين تداولوا المقطع عبر صفحات ، معبّرين عن إعجابهم بالأجواء المرحة التي جمعت الفنانتين، خصوصاً أن اللقاء أظهر جانباً عفوياً من شخصيتيهما.

ويأتي هذا الظهور في وقت تواصل فيه بيسان إسماعيل تعزيز حضورها في الساحة الغنائية، بعدما بدأت مسيرتها من عالم صناعة المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن تنتقل إلى إصدار الأغنيات وتحقيق نجاحات جماهيرية.

وكانت بيسان قد طرحت أغنية "خطية" بالتعاون مع الفنان فؤاد جنيد عام 2025، وحققت الأغنية انتشاراً واسعاً عبر المنصات الرقمية، إلى جانب أعمال أخرى أبرزها "علاش" و"نجمة".

كما أصدرت أخيراً أغنيتها "عالعين"، التي حصدت ملايين المشاهدات، في استمرار للنجاح الذي تحققه بأعمالها الموسيقية.

أما هنا الزاهد، فتواصل حضورها الفني من خلال أعمالها السينمائية والتلفزيونية، إلى جانب نشاطها على منصات التواصل الاجتماعي، حيث اعتادت مشاركة جمهورها لحظات عفوية ومقاطع طريفة من حياتها اليومية.