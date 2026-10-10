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هجوم على نزار أبو حجر بعد فيديو غزل بفتاة محجبة على تيك توك.. وعباراته تثير الغضب!
هجوم على نزار أبو حجر بعد فيديو غزل بفتاة محجبة على تيك توك.. وعباراته تثير الغضب!
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هجوم على نزار أبو حجر بعد فيديو غزل بفتاة محجبة على تيك توك.. وعباراته تثير الغضب!

فن و منوعات

2026-10-10 | 09:19
هجوم على نزار أبو حجر بعد فيديو غزل بفتاة محجبة على تيك توك.. وعباراته تثير الغضب!
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Aljadeed
هجوم على نزار أبو حجر بعد فيديو غزل بفتاة محجبة على تيك توك.. وعباراته تثير الغضب!

تصدّر الفنان السوري نزار أبو حجر، الشهير بشخصية "أبو غالب" في المسلسل السوري الشهير "باب الحارة"، الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار مقطع فيديو منسوب إليه، يظهر فيه خلال بث مباشر عبر تطبيق "تيك توك" وهو يوجّه عبارات غزل إلى فتاة محجبة، ما أثار موجة من الانتقادات والتعليقات الساخرة بين المتابعين.

وفي التفاصيل، تداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعاً يظهر فيه شخص يُقال إنه نزار أبو حجر، خلال حديثه مع فتاة محجبة انضمّت إلى البث المباشر، حيث بدأ بمغازلتها مستخدماً عبارات اعتبرها بعض المتابعين جريئة وغير لائقة.

ومن أبرز العبارات التي وردت في التسجيل: "الله يخليلي ياكي، يسلملي إشارك، ويسلملي المانطو تبعك، ويسلملي الروب تبعك وبنطلونك"، فيما بدت الفتاة وهي تضحك وتتفاعل مع كلامه.

ولم يتوقف الحديث عند هذا الحد، إذ يُسمع في المقطع أيضاً قول المتحدث باللهجة السورية: "ما تفوتيني فوتات ما إلي فيها وتفتحيلي قريحتي"، ما أثار المزيد من ردود الفعل، خصوصاً بسبب الطريقة التي دار بها الحوار بين الطرفين.

وسرعان ما انتشر الفيديو على نطاق واسع، وتحوّل إلى مادة للنقاش بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث شنّ عدد من المتابعين هجوماً على الفنان السوري، معبّرين عن استغرابهم من العبارات المتداولة، ومعتبرين أنها لا تتناسب مع صورته الفنية التي عرفه الجمهور من خلالها على مدى سنوات طويلة.

ولم تخلُ التعليقات من السخرية، إذ كتب أحد المتابعين: "واحد يتبرع ويربطه ويقطع النت عنه"، في تعليق يعكس طبيعة ردود الفعل التي أثارها المقطع.

في المقابل، دافع آخرون عن نزار أبو حجر، معتبرين أن الحوار قد يكون جاء في إطار المزاح خلال البث المباشر، وأن المقطع القصير لا يكفي للحكم على طبيعة الحديث كاملاً أو الظروف التي أحاطت به.

كما شكك بعض المستخدمين في صحة الفيديو، وطرحوا تساؤلات حول احتمال التلاعب به باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، من دون ظهور دليل موثوق يؤكد هذه الفرضية أو ينفيها.

ويُعد نزار أبو حجر من الوجوه المعروفة في الدراما السورية، وقد ارتبط اسمه بشخصية "أبو غالب" في مسلسل "باب الحارة"، التي حققت له شهرة واسعة لدى الجمهور العربي، إلى جانب مشاركاته في عدد كبير من الأعمال التلفزيونية.

ورغم الضجة التي أحدثها الفيديو، لم يتسنَّ التأكد بشكل مستقل من أصالته أو صحة نسبته إلى الفنان السوري، كما لم يُرصد تعليق موثّق منه يوضح حقيقة ما جرى، لتبقى التساؤلات قائمة حول المقطع الذي أعاد اسمه إلى واجهة الجدل.

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