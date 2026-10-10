خاص الجديد

خرجت خبيرة التجميل اللبنانية زينب سبيتي عن صمتها للمرة الأولى، في تصريح خاص لـ"الجديد"، للرد على الجدل الذي أثير حول انفصالها عن الفنان السوري هادي أسود، خصوصاً بعد إعلان الأخير طلاقهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ونشرها صوراً كشفت من خلالها عن حملها، ما فتح الباب أمام تساؤلات كثيرة حول حقيقة ما جرى بينهما.
تصدّر الفنان السوري نزار أبو حجر، الشهير بشخصية "أبو غالب" في المسلسل السوري الشهير "باب الحارة"، الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار مقطع فيديو منسوب إليه، يظهر فيه خلال بث مباشر عبر تطبيق "تيك توك" وهو يوجّه عبارات غزل إلى فتاة محجبة، ما أثار موجة من الانتقادات والتعليقات الساخرة بين المتابعين.
يبدو أن حفلتين غنائيتين لن تكونا كافيتين لإرضاء جمهور الفنان اللبناني فضل شاكر، الذي يستعد للعودة إلى المسارح بعد غياب طويل، إذ تصاعدت المطالبات عبر مواقع التواصل الاجتماعي بإضافة المزيد من الحفلات ضمن موسم الرياض، وصولاً إلى تخصيص أسبوع غنائي كامل له، بعد نفاد تذاكر حفلَيه المرتقبين خلال دقائق من طرحها.