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خاص الجديد - أول تعليق لـ تولين البكري بعد واقعة تعرضها ل&quot;الضرب&quot; من السائق وأنباء توقيفها.. كشفت الحقيقة كاملة
خاص الجديد - أول تعليق لـ تولين البكري بعد واقعة تعرضها ل"الضرب" من السائق وأنباء توقيفها.. كشفت الحقيقة كاملة
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خاص الجديد - أول تعليق لـ تولين البكري بعد واقعة تعرضها ل"الضرب" من السائق وأنباء توقيفها.. كشفت الحقيقة كاملة

فن و منوعات

2026-10-10 | 10:18
خاص الجديد - أول تعليق لـ تولين البكري بعد واقعة تعرضها ل"الضرب" من السائق وأنباء توقيفها.. كشفت الحقيقة كاملة
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Aljadeed
خاص الجديد - أول تعليق لـ تولين البكري بعد واقعة تعرضها ل"الضرب" من السائق وأنباء توقيفها.. كشفت الحقيقة كاملة

خرجت الممثلة السورية تولين البكري عن صمتها بعد أزمتها الأخيرة مع أحد سائقي سيارات الأجرة، وما رافقها من أنباء عن توقيفها، لتكشف حقيقة ما جرى.

وفي حديث لـ "الجديد" أكدت تولين البكري للزميل صلاح الخال أنه جرى إسقاط الدعوى من قبل الطرفين، موضحةً أن أكثر ما أثار غضبها خلال الحادثة كان صراخ السائق ومدّ يده عليها أمام والدتها المسنّة وخالتها.
 
 

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