خاص الجديد - أول تعليق لـ تولين البكري بعد واقعة تعرضها ل"الضرب" من السائق وأنباء توقيفها.. كشفت الحقيقة كاملة

خرجت الممثلة عن صمتها بعد أزمتها مع أحد سائقي سيارات الأجرة، وما رافقها من أنباء عن توقيفها، لتكشف حقيقة ما جرى.

