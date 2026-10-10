خاص الجديد - زينب سبيتي تخرج عن صمتها وترد على حقيقة طلاقها من هادي اسود

وفي حديثها لـ"الجديد"، أكدت سبيتي أنها تفضّل الاحتفاظ بتفاصيل حياتها الشخصية بعيداً عن الأضواء، مشددة على أنها لا ترغب بالدخول في سجالات حول علاقتهما إعلامياً.

وأوضحت أن اهتمامها في المرحلة الحالية ينصب بالكامل على جنينها، وأنها كرّست وقتها وطاقتها للاهتمام بحملها وصحة طفلها المنتظر، معتبرة أن هذه الأولوية هي السبب الأساسي وراء عدم رغبتها في الحديث عن تفاصيل الخلافات التي سبقت إعلان هادي الانفصال.

وفي ردها على المتداولة بشأن طلاقها، نفت سبيتي موثوقية المعلومات التي انتشرت أخيراً، مؤكدة أن كثيراً مما جرى تداوله لا يستند إلى معلومات دقيقة.

كما تطرقت إلى مسألة الطلاق خلال الحمل، معتبرة أنه لا يمكن تطليق المرأة الحامل شرعاً وفق أحكام الإسلام والمحاكم الشرعية، بحسب تعبيرها.

وتأتي تصريحات سبيتي بعد أيام من إثارتها تفاعلاً واسعاً على ، إثر نشرها مجموعة صور ظهرت فيها مستلقية على سريرها، مرتدية بيجاما وردية، مع بروز بطن حملها بشكل واضح، في ظهور أعقب إعلان هادي أسود انتهاء زواجهما.

وكان الفنان السوري قد أعلن انفصاله عبر خاصية "الستوري" على حسابه في ""، مستخدماً عبارات حادة قال فيها: " طلقت ورجعت عازب، خلصت من علاقة ما كانت تليق فيي وسكرت باب ما لح افتحه بحياتي، بعض الناس خسارتهم مكسب".