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عبد المنعم عمايري: ضميري بأنبني كل عمري اني فشلت بزواجي
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عبد المنعم عمايري: ضميري بأنبني كل عمري اني فشلت بزواجي

فن و منوعات

2026-10-10 | 14:00
عبد المنعم عمايري: ضميري بأنبني كل عمري اني فشلت بزواجي
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عبد المنعم عمايري: ضميري بأنبني كل عمري اني فشلت بزواجي

في حلقة استثنائية من بودكاست "مساحة خاصة" بموسمه الثاني، يستضيف الإعلامي علي ياسين النجم السوري عبد المنعم عمايري في مواجهة صريحة ومليئة بالمفاجآت، يفتح خلالها ملفات شخصية ومهنية وإنسانية لم يتحدث عنها بهذه الجرأة من قبل.

من الاعتراف بشعوره بالذنب بسبب فشل زواجه من أمل عرفة، إلى كشف أسرار طلاقهما، واعترافه بأنه ما زال يحتفظ بشيء في قلبه لم يقله لها، يتحدث عمايري عن الحب والوحدة والخوف من خسارة من يحب، ويكشف تفاصيل من حياته العاطفية وعلاقته بابنتيه.
فنياً، يطلق تصريحات جريئة عن مكانته كممثل، ويكشف كواليس انسحابه من مسلسل "مطبخ المدينة"، وموقفه من عدد من نجوم الدراما السورية، كما يستعيد محطات قاسية من طفولته ومعاناته مع الفقر، ويتحدث عن إصابته باضطراب ثنائي القطب ونوبات الهلع التي عاشها، وصولاً إلى شعوره بالغربة ووجع فقدان الوطن.
الحلقة تشهد أيضاً انفعالات غير متوقعة، ومواجهة مع الظرف الأسود الذي دفعه إلى التهديد بالانسحاب، قبل أن تتحول الأجواء إلى لحظات مؤثرة مع مفاجأة ابنته مريم عمايري، التي تواجه والدها بأسئلة جريئة عن طلاقه من والدتها والغيرة والحب والزواج مجدداً.
عبد المنعم عمايري كما لم تشاهدوه من قبل، في حلقة مليئة بالاعترافات والأسرار والمواقف التي تكشف ما وراء صورة الفنان.

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