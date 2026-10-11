وفاة نجل مبارك الهاجري زوج الفنانة أحلام عن عمر 33 عاماً.. والأخيرة تنعاه بكلمات مؤثرة

وبحسب المعلومات المتداولة، فإن الشاب علي فارق الحياة بشكل مفاجئ داخل غرفته، وسط أنباء تشير إلى أن الوفاة كانت طبيعية، من دون صدور تفاصيل طبية رسمية توضح أسبابها الدقيقة.ومن المقرر تشييع جثمان الفقيد الأحد 11 تشرين الأول 2026، بعد صلاة العصر، ليوارى الثرى في مقبرة مسيمير بدولة قطر، فيما تستقبل العائلة المعزّين من الرجال في منطقة الدفنة بالعاصمة الدوحة، ابتداءً من مساء الأحد عقب صلاة المغرب.*أحلام تنعى نجل زوجها برسالة مؤثرةوفي أول تعليق لها على هذا المصاب، عبّرت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي عن حزنها لوفاة نجل زوجها، الذي تجمعها به وبعائلته علاقة وثيقة، وحرصت على نعيه عبر حسابها الرسمي على منصة «إكس».وكتبت أحلام في رسالة قصيرة حملت الكثير من الحزن والأسى: «رحمة الله عليك الغالي علي، الله يعوض شبابك في الجنة».ولاقت كلمات أحلام تفاعلاً من المتابعين الذين حرصوا على تقديم التعازي والمواساة لها ولزوجها مبارك الهاجري، داعين للفقيد بالرحمة والمغفرة ولعائلته بالصبر والسلوان.*تفاصيل عن الوفاة المفاجئة*، كشف الصحافي نايف الشمري عن معلومات تتعلق بظروف وفاة الشاب علي، خلال مقطع فيديو نشره عبر حسابه على «إنستغرام»، قدّم فيه واجب العزاء إلى مبارك الهاجري وعائلته.وقال الشمري: «نتقدم بالتعازي لأخونا مبارك الهاجري، زوج المطربة الإماراتية أحلام، في وفاة ابنه علي، الذي توفي اليوم في الثلاثينات من عمره».وأضاف، في معرض حديثه عن ملابسات الوفاة: «وجدوه متوفياً في سريره وفاة طبيعية... الله يرحمه ويغفر له».وتأتي وفاة علي في سن مبكرة لتشكّل فاجعة مؤلمة لعائلة مبارك الهاجري، رجل الأعمال وبطل سباقات السيارات السابق، في وقت تتواصل فيه رسائل التعزية والمواساة للعائلة بعد انتشار خبر الرحيل المفاجئ.