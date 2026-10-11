محمد سامي يفاجئ مي عمر بسيارة "لامبورغيني" فاخرة في عيد ميلادها

المخرج سامي بعيد ميلاد زوجته الفنانة مي عمر بطريقة مميزة، بعدما فاجأها بهدية ثمينة تمثلت في سيارة فاخرة من طراز «لامبورغيني»، زيّنها بباقة كبيرة من الورود، في لفتة رومانسية خطفت أنظار المتابعين وأثارت تفاعلاً واسعاً على .



ووثّقت مي عمر هذه المفاجأة من خلال مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الرسمي على «إنستغرام»، استعرضت فيه السيارة الجديدة التي أهداها إليها زوجها بمناسبة عيد ميلادها، وسط أجواء احتفالية عكست اهتمام محمد سامي بجعل هذه المناسبة مميزة.



وسرعان ما انتشر الفيديو بين رواد ، حيث انهالت التعليقات المهنئة للفنانة بعيد ميلادها، فيما عبّر عدد كبير من المتابعين عن إعجابهم بالهدية الفاخرة والطريقة التي اختارها سامي لمفاجأة زوجته.



سيارة فاخرة للعام الثاني على التوالي



واللافت أن هذه ليست المرة الأولى التي يختار فيها محمد سامي سيارة فارهة هديةً لزوجته في عيد ميلادها، إذ سبق أن أهداها العام الماضي سيارة من ماركة «رولز رويس»، قبل أن يكرر المفاجأة هذا العام بسيارة «لامبورغيني»، ما جعل الهدية محط اهتمام واسع بين جمهور .



وأعادت هذه المناسبة تسليط الضوء على العلاقة التي تجمع المخرج المصري وزوجته، خصوصاً أنهما يحرصان باستمرار على مشاركة جمهورهما جانباً من تفاصيل حياتهما العائلية واللحظات المميزة التي تجمعهما، سواء في المناسبات الخاصة أو خلال الاحتفالات والنجاحات الفنية.



علاقة تجمع الحب والدعم المتبادل



ويُعد محمد سامي ومي عمر من أبرز في الوسط الفني المصري، إذ تجمعهما علاقة زوجية وشراكة فنية امتدت لسنوات، وظهرا خلالها في مناسبات عديدة وهما يعبّران عن دعمهما المتبادل.



كما اعتاد محمد سامي اعتزازه بزوجته ونجاحاتها الفنية، في حين تحرص مي عمر على الإشادة بدوره في حياتها ومسيرتها المهنية.



وبين سيارة «رولز رويس» في العام الماضي و«لامبورغيني» هذا العام، نجح محمد سامي مجدداً في لفت الأنظار بهديته لمي عمر، التي تحوّل عيد ميلادها إلى مناسبة تصدّرت اهتمام جمهورها على منصات التواصل الاجتماعي.