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مها الصغير تظهر بالحجاب مجدداً وتطلب الدعاء لنجلها ياسين السقا بعد تعرضه لوعكة صحية
مها الصغير تظهر بالحجاب مجدداً وتطلب الدعاء لنجلها ياسين السقا بعد تعرضه لوعكة صحية
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مها الصغير تظهر بالحجاب مجدداً وتطلب الدعاء لنجلها ياسين السقا بعد تعرضه لوعكة صحية

فن و منوعات

2026-10-11 | 04:31
مها الصغير تظهر بالحجاب مجدداً وتطلب الدعاء لنجلها ياسين السقا بعد تعرضه لوعكة صحية
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Aljadeed
مها الصغير تظهر بالحجاب مجدداً وتطلب الدعاء لنجلها ياسين السقا بعد تعرضه لوعكة صحية

عادت الإعلامية المصرية مها الصغير إلى الظهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد فترة من الغياب عن الأضواء، من خلال صورة جديدة جمعتها بنجلها ياسين السقا، ابن الفنان أحمد السقا، داخل المستشفى، حيث لفتت الأنظار بإطلالتها بالحجاب مجدداً، بالتزامن مع الأزمة الصحية التي يمر بها نجلها إثر خضوعه لعملية جراحية في الرباط الصليبي بالركبة.

وشاركت مها الصغير الصورة عبر خاصية «ستوري» على حسابها الرسمي في «إنستغرام»، وظهرت خلالها إلى جانب ياسين، في خطوة عكست حرصها على دعمه ومساندته خلال هذه المرحلة الصحية الصعبة.

وأرفقت الصورة برسالة مؤثرة عبّرت فيها عن قلقها على نجلها وتمنياتها له بالشفاء العاجل، وكتبت: «أتمنى لك الشفاء سريعاً يا حبيبي»، قبل أن تتوجه إلى متابعيها طالبةً منهم الدعاء له، قائلة: «نسألكم الدعاء له بالشفاء».

ظهور مها الصغير بالحجاب يلفت الأنظار

ولم يقتصر الاهتمام بالصورة على الحالة الصحية لياسين السقا، إذ لفت ظهور مها الصغير بالحجاب مجدداً انتباه المتابعين، خصوصاً أنه جاء بعد فترة من ابتعادها عن الظهور الإعلامي.

وجاءت إطلالتها هذه المرة في ظروف عائلية حساسة، حيث فضّلت مشاركة جمهورها لحظة من داخل المستشفى، لتعبّر من خلالها عن مساندتها لنجلها وحرصها على البقاء إلى جانبه حتى يتجاوز أزمته الصحية.

أحمد السقا يساند نجله بعد العملية الجراحية

من جهة أخرى، يخضع ياسين السقا للرعاية الطبية بعد إجرائه عملية جراحية في الرباط الصليبي بالركبة، على خلفية إصابة استدعت نقله إلى المستشفى وتلقي العلاج اللازم.

وحرص والده الفنان أحمد السقا، إلى جانب أفراد العائلة، على متابعة وضعه الصحي والوقوف إلى جانبه خلال فترة العلاج، في محاولة لتوفير الدعم المعنوي له بعد الجراحة.

وكانت إدارة المستشفى قد أعلنت استقبال ياسين السقا، ونشرت صورة جمعته بوالده أحمد السقا، مع توجيه التمنيات له بالشفاء العاجل، من دون الكشف عن تفاصيل إضافية تتعلق بمدى خطورة الإصابة أو المدة المتوقعة للتعافي.

وأعاد هذا الظهور العائلي تسليط الضوء على مها الصغير وأحمد السقا، اللذين حرصا على مساندة نجلهما في محنته الصحية، رغم انفصالهما، وسط تمنيات المتابعين لياسين بالشفاء والعودة إلى حياته الطبيعية في أقرب وقت.

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