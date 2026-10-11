عاجل
الوكالة الوطنية: استـشهاد عسكري متقاعد من بلدة ياطر في قضاء بنت جبيل بعد اسـتهداف العدو الاسرائيلي أطراف البلدة بالقصف المدفعي أثناء تفقده أرضه وموسم الزيتون فيها
الوكالة الوطنية: استـشهاد عسكري متقاعد من بلدة ياطر في قضاء بنت جبيل بعد اسـتهداف العدو الاسرائيلي أطراف البلدة بالقصف المدفعي أثناء تفقده أرضه وموسم الزيتون فيها
aljadeed-breaking-news
أخبار
نشرة الأخبار آخر الأخبار اشعارات أبرز الأخبار أخبار اليوم الأكثر قراءة المواضيع الشائعة بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
أخبار لبنان
الشرق الأوسط و العالم
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج
مسلسلات برامج اجتماعية برامج سياسية برامج ترفيهية كوميديا منوعات نشرات اخبارية وثائقيات برامج زمان ٤ آب بودكاست عالجديد تغطيات خاصة
Al jadeed live
البث المباشر
Al jadeed
البحث
AlJadeedTv
بيروت
27 o
AlJadeedTv
البقاع
23 o
AlJadeedTv
الجنوب
27 o
AlJadeedTv
الشمال
27 o
AlJadeedTv
جبل لبنان
24 o
AlJadeedTv
كسروان
25 o
AlJadeedTv
متن
25 o
Al jadeed
الاشعارات
Al jadeed
تسجيل الدخول
Language
English
AlJadeed
AlJadeed
البحث
أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
أخبار لبنان
الشرق الأوسط و العالم
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
من هي زوجة مبارك الهاجري الاولى ؟ معلومات تكشف الى العلن
من هي زوجة مبارك الهاجري الاولى ؟ معلومات تكشف الى العلن
A-
A+

من هي زوجة مبارك الهاجري الاولى ؟ معلومات تكشف الى العلن

فن و منوعات

2026-10-11 | 08:26
من هي زوجة مبارك الهاجري الاولى ؟ معلومات تكشف الى العلن
العودة الى الأعلى
Aljadeed
من هي زوجة مبارك الهاجري الاولى ؟ معلومات تكشف الى العلن

مع تداول خبر وفاة نجل مبارك الهاجري، برزت تساؤلات حول حياة زوج الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي، وتحديداً هوية زوجته الأولى وقصة ارتباطه بأحلام، التي بدأت حين كان متزوجاً من ابنة عمه، بحسب تقارير صحافية.

وبقيت الزوجة الأولى بعيدة عن الأضواء، من دون الكشف عن اسمها أو تفاصيل حياتها، فيما حظيت قصة حب الهاجري وأحلام باهتمام إعلامي واسع. وكانت أحلام قد روت أنها وقعت في حبه من النظرة الأولى، خلال لقاء جمعهما في مطعم في بيروت، حيث دعاها إلى طاولته وأبدى إعجابه بها.
وبحسب التقارير، واجهت علاقتهما اعتراضاً من عائلة الهاجري بسبب عمل أحلام في الوسط الفني، لكن ذلك لم يمنعهما من الزواج بعد سنوات من الارتباط، لتصبح زوجته الثانية. أما الأنباء التي تحدثت عن طلاق زوجته الأولى، فلم تترافق مع تصريح مباشر يثبت أنه انفصل عنها من أجل الزواج بأحلام.
 

اقرأ ايضا في فن و منوعات

إصابة تستدعي جراحة عاجلة لـ ياسين السقا ووالده أحمد السقا يرافقه إلى المستشفى
09:19

إصابة تستدعي جراحة عاجلة لـ ياسين السقا ووالده أحمد السقا يرافقه إلى المستشفى

شهدت الحالة الصحية للفنان المصري الشاب ياسين السقا، نجل الفنان أحمد السقا والإعلامية مها الصغير، اهتماماً واسعاً خلال الساعات الماضية، بعدما انتشرت صور له من داخل أحد المستشفيات، إثر تعرضه لإصابة في الركبة استدعت تدخلاً جراحياً، وسط متابعة من أفراد أسرته واهتمام من جمهوره بمعرفة آخر تطورات حالته.

09:19

إصابة تستدعي جراحة عاجلة لـ ياسين السقا ووالده أحمد السقا يرافقه إلى المستشفى

شهدت الحالة الصحية للفنان المصري الشاب ياسين السقا، نجل الفنان أحمد السقا والإعلامية مها الصغير، اهتماماً واسعاً خلال الساعات الماضية، بعدما انتشرت صور له من داخل أحد المستشفيات، إثر تعرضه لإصابة في الركبة استدعت تدخلاً جراحياً، وسط متابعة من أفراد أسرته واهتمام من جمهوره بمعرفة آخر تطورات حالته.

الحزن يخيم على محمود حجازي .. توفي والده يوم عيد ميلاده وهو في طريقه للاحتفال معه
09:07

الحزن يخيم على محمود حجازي .. توفي والده يوم عيد ميلاده وهو في طريقه للاحتفال معه

خيّم الحزن على الفنان المصري محمود حجازي، بعدما أعلن وفاة والده الحاج عبد المنعم خالد عبد العزيز حجازي، مساء السبت 10 تشرين الأول 2026، في واقعة مؤلمة حملت تفاصيل مؤثرة، إذ فارق والده الحياة يوم عيد ميلاده، بينما كان في طريقه إلى منزل نجله للاحتفال بهذه المناسبة.

09:07

الحزن يخيم على محمود حجازي .. توفي والده يوم عيد ميلاده وهو في طريقه للاحتفال معه

خيّم الحزن على الفنان المصري محمود حجازي، بعدما أعلن وفاة والده الحاج عبد المنعم خالد عبد العزيز حجازي، مساء السبت 10 تشرين الأول 2026، في واقعة مؤلمة حملت تفاصيل مؤثرة، إذ فارق والده الحياة يوم عيد ميلاده، بينما كان في طريقه إلى منزل نجله للاحتفال بهذه المناسبة.

وداعاً لـ 5 أيام دوام!
Play
09:04

وداعاً لـ 5 أيام دوام!

توقّع مؤسس شركة أمازون، جيف بيزوس، أن تؤدي التطورات المتسارعة في الذكاء الاصطناعي إلى تحوّل جذري في سوق العمل، قد يتيح للموظفين الاكتفاء بالعمل ثلاثة أيام أسبوعيًا، ويعزّز قدرة الأسر على الاعتماد على مصدر دخل واحد.

09:04

وداعاً لـ 5 أيام دوام!

توقّع مؤسس شركة أمازون، جيف بيزوس، أن تؤدي التطورات المتسارعة في الذكاء الاصطناعي إلى تحوّل جذري في سوق العمل، قد يتيح للموظفين الاكتفاء بالعمل ثلاثة أيام أسبوعيًا، ويعزّز قدرة الأسر على الاعتماد على مصدر دخل واحد.

اخترنا لكم
إصابة تستدعي جراحة عاجلة لـ ياسين السقا ووالده أحمد السقا يرافقه إلى المستشفى
09:19
الحزن يخيم على محمود حجازي .. توفي والده يوم عيد ميلاده وهو في طريقه للاحتفال معه
09:07
وداعاً لـ 5 أيام دوام!
09:04
انفصال المؤثرة الأردنية أم نمر عن زوجها رسميًا
08:26

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا.اضغط هنا
أوافق
أخبار
موقع البرامج
جدول
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
أخبار لبنان
الشرق الأوسط و العالم
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026