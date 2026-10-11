من هي زوجة مبارك الهاجري الاولى ؟ معلومات تكشف الى العلن

وبقيت بعيدة عن الأضواء، من دون اسمها أو تفاصيل حياتها، فيما حظيت الهاجري وأحلام باهتمام إعلامي واسع. وكانت قد روت أنها وقعت في حبه من النظرة الأولى، خلال لقاء جمعهما في مطعم في ، حيث دعاها إلى طاولته وأبدى إعجابه بها.وبحسب التقارير، واجهت علاقتهما اعتراضاً من عائلة الهاجري بسبب عمل أحلام في الوسط الفني، لكن ذلك لم يمنعهما من الزواج من الارتباط، لتصبح زوجته الثانية. أما الأنباء التي تحدثت عن طلاق زوجته الأولى، فلم تترافق مع تصريح مباشر يثبت أنه انفصل عنها من أجل الزواج بأحلام.