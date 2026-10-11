من هي زوجة مبارك الهاجري الاولى ؟ معلومات تكشف الى العلن

وبقيت الزوجة الأولى
بعيدة عن الأضواء، من دون الكشف عن
اسمها أو تفاصيل حياتها، فيما حظيت قصة حب
الهاجري وأحلام باهتمام إعلامي واسع. وكانت أحلام
قد روت أنها وقعت في حبه من النظرة الأولى، خلال لقاء جمعهما في مطعم في بيروت
، حيث دعاها إلى طاولته وأبدى إعجابه بها.
وبحسب التقارير، واجهت علاقتهما اعتراضاً من عائلة الهاجري بسبب عمل أحلام في الوسط الفني، لكن ذلك لم يمنعهما من الزواج بعد سنوات
من الارتباط، لتصبح زوجته الثانية. أما الأنباء التي تحدثت عن طلاق زوجته الأولى، فلم تترافق مع تصريح مباشر يثبت أنه انفصل عنها من أجل الزواج بأحلام.