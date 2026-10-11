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وداعاً لـ 5 أيام دوام!
وداعاً لـ 5 أيام دوام!
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وداعاً لـ 5 أيام دوام!

فن و منوعات

2026-10-11 | 09:04
وداعاً لـ 5 أيام دوام!
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Aljadeed
وداعاً لـ 5 أيام دوام!

توقّع مؤسس شركة أمازون، جيف بيزوس، أن تؤدي التطورات المتسارعة في الذكاء الاصطناعي إلى تحوّل جذري في سوق العمل، قد يتيح للموظفين الاكتفاء بالعمل ثلاثة أيام أسبوعيًا، ويعزّز قدرة الأسر على الاعتماد على مصدر دخل واحد.

وقال بيزوس، في تصريحات لشبكة "فوكس نيوز"، إن ارتفاع الإنتاجية بفضل الذكاء الاصطناعي قد يمنح الأفراد مرونة أكبر في تنظيم حياتهم المهنية، ويسمح لبعضهم بتقليص أيام العمل مع الاحتفاظ بالقدرة على إعالة أسرهم، أو الاستغناء عن العمل في أكثر من وظيفة لتلبية احتياجاتهم المالية.

وأضاف أن الوفرة الاقتصادية التي قد تحققها هذه التكنولوجيا يمكن أن تقلّل حاجة الأسر إلى مصدرَي دخل، ما قد يجعل استقطاب الموظفين والاحتفاظ بهم أكثر صعوبة بالنسبة إلى الشركات.

وفي المقابل، أقرّ بيزوس بأن الطفرة الحالية تفرض على المستثمرين تحديات في تقييم الفرص والتمييز بين المشروعات القابلة للنجاح وتلك التي قد لا تحقق أهدافها.

وعن احتمال أن تكون طفرة الذكاء الاصطناعي فقاعة استثمارية، اعتبر أنه من الصعب الجزم بذلك، مؤكدًا أن التكنولوجيا حقيقية وقد تحمل آثارًا إيجابية للمجتمع، رغم أن الاستثمارات قد تتجه إلى أفكار مجدية وأخرى غير قابلة للنجاح.
 
 
 

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