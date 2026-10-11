الحزن يخيم على محمود حجازي .. توفي والده يوم عيد ميلاده وهو في طريقه للاحتفال معه

شهدت الحالة الصحية للفنان المصري الشاب ياسين السقا، نجل الفنان أحمد السقا والإعلامية مها الصغير، اهتماماً واسعاً خلال الساعات الماضية، بعدما انتشرت صور له من داخل أحد المستشفيات، إثر تعرضه لإصابة في الركبة استدعت تدخلاً جراحياً، وسط متابعة من أفراد أسرته واهتمام من جمهوره بمعرفة آخر تطورات حالته.
توقّع مؤسس شركة أمازون، جيف بيزوس، أن تؤدي التطورات المتسارعة في الذكاء الاصطناعي إلى تحوّل جذري في سوق العمل، قد يتيح للموظفين الاكتفاء بالعمل ثلاثة أيام أسبوعيًا، ويعزّز قدرة الأسر على الاعتماد على مصدر دخل واحد.
مع تداول خبر وفاة نجل مبارك الهاجري، برزت تساؤلات حول حياة زوج الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي، وتحديداً هوية زوجته الأولى وقصة ارتباطه بأحلام، التي بدأت حين كان متزوجاً من ابنة عمه، بحسب تقارير صحافية.