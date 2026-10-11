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الحزن يخيم على محمود حجازي .. توفي والده يوم عيد ميلاده وهو في طريقه للاحتفال معه
الحزن يخيم على محمود حجازي .. توفي والده يوم عيد ميلاده وهو في طريقه للاحتفال معه
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الحزن يخيم على محمود حجازي .. توفي والده يوم عيد ميلاده وهو في طريقه للاحتفال معه

فن و منوعات

2026-10-11 | 09:07
الحزن يخيم على محمود حجازي .. توفي والده يوم عيد ميلاده وهو في طريقه للاحتفال معه
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Aljadeed
الحزن يخيم على محمود حجازي .. توفي والده يوم عيد ميلاده وهو في طريقه للاحتفال معه

خيّم الحزن على الفنان المصري محمود حجازي، بعدما أعلن وفاة والده الحاج عبد المنعم خالد عبد العزيز حجازي، مساء السبت 10 تشرين الأول 2026، في واقعة مؤلمة حملت تفاصيل مؤثرة، إذ فارق والده الحياة يوم عيد ميلاده، بينما كان في طريقه إلى منزل نجله للاحتفال بهذه المناسبة.


وكشف محمود حجازي تفاصيل رحيل والده من خلال منشور عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي، نعى فيه والده بكلمات حزينة، معبّراً عن حجم الصدمة التي يعيشها، بعدما تحوّلت مناسبة عائلية كان من المفترض أن تجمعهما في أجواء من الفرح إلى لحظات وداع قاسية.

وكتب الفنان المصري: «إنا لله وإنا إليه راجعون.. البقاء لله، توفي إلى رحمة الله تعالى أبويا الحاج عبد المنعم خالد عبد العزيز حجازي».

وأوضح حجازي أن والده كان يستعد للاحتفال بعيد ميلاده برفقته، إلا أنه رحل قبل وصوله إلى المنزل، مشيراً إلى أن وفاته جاءت بهدوء، في لحظات لم يكن يتوقع أن تتحول إلى واحدة من أصعب الذكريات في حياته.

وفي كلمات مؤثرة، استعاد حجازي تفاصيل ذلك اليوم، قائلاً إن والده رحل في يوم عيد ميلاده، وكان في طريقه إلى منزله للاحتفال، لكن المناسبة تحولت إلى وداع أخير، بعدما فارق الحياة وترك خلفه حزناً كبيراً في قلوب أفراد أسرته.
ولم تتوقف رسالة محمود حجازي عند رثاء والده، إذ كشف أيضاً عن معاناة شخصية يمر بها بسبب ابتعاده عن نجله يوسف، واصفاً العام الحالي بأنه من أصعب الأعوام التي عاشها.

وكتب في هذا السياق: «إنه عام الفقدان لأبي والحرمان لابني يوسف»، في إشارة إلى الألم الذي يشعر به نتيجة وفاة والده وابتعاده عن طفله.

واختتم حجازي رسالته بالدعاء لوالده بالرحمة والمغفرة، معبّراً عن إيمانه بأن عوض الله عظيم رغم قسوة الظروف التي يمر بها.

وفي ما يتعلق بمراسم الوداع، أعلن الفنان أن صلاة الجنازة أُقيمت بعد عصر السبت، قبل تشييع جثمان والده إلى مثواه الأخير في مقابر العائلة، حيث تلقى التعازي بحضور أفراد أسرته والمقرّبين منه.

كما حُدّد موعد استقبال المعزّين من الأصدقاء والمعارف مساء الأحد 11 تشرين الأول، عقب صلاة المغرب، في مسجد الرحمن بمجاورة 6 في مدينة 15 مايو بمصر.

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