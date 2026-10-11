إصابة تستدعي جراحة عاجلة لـ ياسين السقا ووالده أحمد السقا يرافقه إلى المستشفى

شهدت الحالة الصحية للفنان المصري الشاب ياسين السقا، نجل الفنان أحمد السقا والإعلامية مها الصغير، اهتماماً واسعاً خلال الساعات الماضية، بعدما انتشرت صور له من داخل أحد المستشفيات، إثر تعرضه لإصابة في الركبة استدعت تدخلاً جراحياً، وسط متابعة من أفراد أسرته واهتمام من جمهوره بمعرفة آخر تطورات حالته.



وبحسب ما نقلته وسائل إعلام ، خضع ياسين لعملية جراحية في الرباط الصليبي بالركبة، داخل مستشفى المحور، حيث حرص والده الفنان أحمد السقا على البقاء إلى جانبه ومتابعة وضعه الصحي والاطمئنان على نتائج الجراحة.

ونشر المستشفى عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك» مجموعة صور ظهر فيها ياسين مستلقياً على سرير المستشفى، وإلى جانبه والده وأحد الأطباء، في ظهور أثار تفاعلاً واسعاً بين المتابعين.

وأوضح المستشفى في منشوره أن ياسين تحظى بمتابعة مباشرة من الأستاذ الدكتور أحمد عبدالعزيز، أستاذ جراحة العظام وإصابات الملاعب بكلية الطب في جامعة القاهرة، متمنياً له الشفاء العاجل ودوام الصحة والعافية.

وفي تطور مطمئن، نقلت صحيفة «الوطن» عن مصدر مقرب من أحمد السقا أن الجراحة التي خضع لها نجله تكللت بالنجاح، فيما أشارت تقارير صحافية إلى أنه من المقرر عودته إلى المنزل بعد الاطمئنان على استقرار حالته الصحية، ليبدأ بعدها مرحلة التعافي وفقاً لتوجيهات الفريق الطبي.

من جهتها، أثارت الإعلامية مها الصغير تفاعلاً عبر ، بعدما شاركت صورة ظهرت فيها إلى جانب نجلها داخل المستشفى، مرتدية الحجاب، وطلبت من متابعيها الدعاء له بالشفاء.

كما شاركت صورة أخرى جمعت ياسين بعدد من أصدقائه الذين حرصوا على زيارته ودعمه خلال هذه المرحلة، في عكس الاهتمام الذي يحظى به من عائلته والمقربين منه.

ورغم الحديث عن نجاح العملية، لم يكشف المستشفى تفاصيل إضافية بشأن طبيعة الإصابة أو أسباب حدوثها أو المدة التي يحتاج إليها ياسين للتعافي بشكل كامل.

وعلى الصعيد الفني، كان ياسين السقا قد شارك في مسلسل «سيد الناس»، الذي عُرض خلال موسم رمضان 2025، إلى جانب الفنان عمرو سعد وعدد كبير من النجوم، في عمل من تأليف وإخراج محمد سامي.

وتتواصل رسائل الدعم والتمنيات بالشفاء العاجل للفنان الشاب، وسط ترقب لعودته إلى نشاطه الفني بعد استكمال مرحلة العلاج والتعافي.