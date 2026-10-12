إخلاء سبيل زوج هاجر أحمد في قضية صبري نخنوخ

وجاء قرار المحكمة خلال ثاني جلسات المحاكمة، التي شهدت الاستماع إلى أقوال أصحاب معرض السيارات، بعدما تقدّم دفاعهم بإقرار بالتصالح والتنازل عن القضية. كما تقرر تأجيل النظر في الدعوى إلى جلسة 13 ديسمبر المقبل لاستكمال الإجراءات القضائية.

وشهدت الجلسة حضور صبري نخنوخ إلى مقر المحكمة وسط إجراءات مشددة، حيث انتشرت في محيط المبنى، مع تعزيز الحراسة على المداخل والبوابات وتنظيم حركة الدخول إلى قاعات المحاكمة.

وخلال الجلسات، أوضح محامي أصحاب معرض السيارات أن اثنين من المتهمين أدّيا دور الوساطة في محاولة لتسوية الخلاف المالي القائم بين صاحب المعرض وصبري نخنوخ، مشيراً إلى تقديم إقرار رسمي بالتصالح والتنازل عن القضية خلال الجلسة السابقة.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى بلاغ تلقته من أحد أصحاب معارض السيارات في منطقة التجمع الخامس، اتهم فيه صبري نخنوخ وعدداً من الأشخاص باقتحام المعرض على خلفية نزاع مالي، والتعدي على أحد العاملين وإصابته، إلى جانب الاستيلاء على جهاز تسجيل كاميرات المراقبة.

وعقب البلاغ، طلبت العامة إجراء التحريات اللازمة لكشف ملابسات الواقعة، حيث أفادت تحريات الشرطة بتأييد ما ورد في الشكوى، وتضمنت اتهامات لصبري نخنوخ وآخرين بتشكيل مجموعة إجرامية تهدف إلى فرض السيطرة وممارسة أعمال البلطجة باستخدام القوة والتهديد، بما من شأنه الإخلال بالأمن والنظام العام.

كما أشارت التحريات إلى اتهام المجموعة باتخاذ إحدى شركات الأمن والحراسة واجهة لأنشطتها، والاستعانة بالأموال والأسلحة لتسهيل تنفيذها.

وعلى ضوء نتائج التحريات، أصدرت النيابة العامة أوامر بضبط وإحضار المتهمين، إلى جانب تفتيش صبري نخنوخ والمقار التابعة له، في إطار التحقيقات الرامية إلى كشف جميع تفاصيل الواقعة وتحديد المسؤوليات القانونية.

ويأتي قرار إخلاء سبيل الحداد، زوج الفنانة هاجر أحمد، في ظل التطورات القضائية التي شهدتها القضية، فيما تبقى المحاكمة مستمرة بانتظار الجلسة المقبلة المقررة في 13 ديسمبر 2026.