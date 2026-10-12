أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
أخبار لبنان
الشرق الأوسط و العالم
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
إخلاء سبيل زوج هاجر أحمد في قضية صبري نخنوخ
إخلاء سبيل زوج هاجر أحمد في قضية صبري نخنوخ
A-
A+

إخلاء سبيل زوج هاجر أحمد في قضية صبري نخنوخ

فن و منوعات

2026-10-12 | 03:33
إخلاء سبيل زوج هاجر أحمد في قضية صبري نخنوخ
العودة الى الأعلى
Aljadeed
إخلاء سبيل زوج هاجر أحمد في قضية صبري نخنوخ

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، الأحد 11 أكتوبر 2026، إخلاء سبيل رجل الأعمال أحمد الحداد، زوج الفنانة المصرية هاجر أحمد، على خلفية القضية المتهم فيها صبري نخنوخ و10 أشخاص آخرين باستعراض القوة والتلويح بالعنف والسرقة بالإكراه، إثر خلافات مالية شهدها أحد معارض السيارات.

وجاء قرار المحكمة خلال ثاني جلسات المحاكمة، التي شهدت الاستماع إلى أقوال أصحاب معرض السيارات، بعدما تقدّم دفاعهم بإقرار بالتصالح والتنازل عن القضية. كما تقرر تأجيل النظر في الدعوى إلى جلسة 13 ديسمبر المقبل لاستكمال الإجراءات القضائية.

وشهدت الجلسة حضور صبري نخنوخ إلى مقر المحكمة وسط إجراءات أمنية مشددة، حيث انتشرت قوات الأمن في محيط المبنى، مع تعزيز الحراسة على المداخل والبوابات وتنظيم حركة الدخول إلى قاعات المحاكمة.

وخلال الجلسات، أوضح محامي أصحاب معرض السيارات أن اثنين من المتهمين أدّيا دور الوساطة في محاولة لتسوية الخلاف المالي القائم بين صاحب المعرض وصبري نخنوخ، مشيراً إلى تقديم إقرار رسمي بالتصالح والتنازل عن القضية خلال الجلسة السابقة.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى بلاغ تلقته النيابة العامة من أحد أصحاب معارض السيارات في منطقة التجمع الخامس، اتهم فيه صبري نخنوخ وعدداً من الأشخاص باقتحام المعرض على خلفية نزاع مالي، والتعدي على أحد العاملين وإصابته، إلى جانب الاستيلاء على جهاز تسجيل كاميرات المراقبة.

وعقب البلاغ، طلبت النيابة العامة إجراء التحريات اللازمة لكشف ملابسات الواقعة، حيث أفادت تحريات الشرطة بتأييد ما ورد في الشكوى، وتضمنت اتهامات لصبري نخنوخ وآخرين بتشكيل مجموعة إجرامية تهدف إلى فرض السيطرة وممارسة أعمال البلطجة باستخدام القوة والتهديد، بما من شأنه الإخلال بالأمن والنظام العام.

كما أشارت التحريات إلى اتهام المجموعة باتخاذ إحدى شركات الأمن والحراسة واجهة لأنشطتها، والاستعانة بالأموال والأسلحة لتسهيل تنفيذها.

وعلى ضوء نتائج التحريات، أصدرت النيابة العامة أوامر بضبط وإحضار المتهمين، إلى جانب تفتيش منزل صبري نخنوخ والمقار التابعة له، في إطار التحقيقات الرامية إلى كشف جميع تفاصيل الواقعة وتحديد المسؤوليات القانونية.

ويأتي قرار إخلاء سبيل أحمد الحداد، زوج الفنانة هاجر أحمد، في ظل التطورات القضائية الأخيرة التي شهدتها القضية، فيما تبقى المحاكمة مستمرة بانتظار الجلسة المقبلة المقررة في 13 ديسمبر 2026.

اقرأ ايضا في فن و منوعات

«أي اعتداء على أهلنا بيمسّنا كلنا».. معتصم النهار يتضامن مع السعودية والخليج
07:07

«أي اعتداء على أهلنا بيمسّنا كلنا».. معتصم النهار يتضامن مع السعودية والخليج

عبّر الفنان السوري معتصم النهار عن تضامنه مع المملكة العربية السعودية ودول الخليج، مؤكداً أن أمنها جزء من أمن الجميع، ورافضاً استهداف المدنيين تحت أي ذريعة.

07:07

«أي اعتداء على أهلنا بيمسّنا كلنا».. معتصم النهار يتضامن مع السعودية والخليج

عبّر الفنان السوري معتصم النهار عن تضامنه مع المملكة العربية السعودية ودول الخليج، مؤكداً أن أمنها جزء من أمن الجميع، ورافضاً استهداف المدنيين تحت أي ذريعة.

إليسا تتضامن مع السعودية: "الله يحمي المملكة وشعبها "
07:02

إليسا تتضامن مع السعودية: "الله يحمي المملكة وشعبها "

عبّرت الفنانة اللبنانية إليسا عن تضامنها مع المملكة العربية السعودية عقب الأحداث الأخيرة، ونشرت رسالة عبر مواقع التواصل الاجتماعي دعت فيها إلى حماية المملكة وكل من يعيش فيها

07:02

إليسا تتضامن مع السعودية: "الله يحمي المملكة وشعبها "

عبّرت الفنانة اللبنانية إليسا عن تضامنها مع المملكة العربية السعودية عقب الأحداث الأخيرة، ونشرت رسالة عبر مواقع التواصل الاجتماعي دعت فيها إلى حماية المملكة وكل من يعيش فيها

«عن ألف رجال».. أحلام تشيد بشجاعة عبير العجمي بعد مساعدتها المدنيين في مطار الملك خالد
06:56

«عن ألف رجال».. أحلام تشيد بشجاعة عبير العجمي بعد مساعدتها المدنيين في مطار الملك خالد

أشادت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي بشجاعة المواطنة السعودية عبير بنت عبدالله العجمي، على خلفية مساعدتها المدنيين وتأمين المخارج الآمنة في مطار الملك خالد الدولي عقب الاعتداءات

06:56

«عن ألف رجال».. أحلام تشيد بشجاعة عبير العجمي بعد مساعدتها المدنيين في مطار الملك خالد

أشادت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي بشجاعة المواطنة السعودية عبير بنت عبدالله العجمي، على خلفية مساعدتها المدنيين وتأمين المخارج الآمنة في مطار الملك خالد الدولي عقب الاعتداءات

اخترنا لكم
«أي اعتداء على أهلنا بيمسّنا كلنا».. معتصم النهار يتضامن مع السعودية والخليج
07:07
إليسا تتضامن مع السعودية: "الله يحمي المملكة وشعبها "
07:02
«عن ألف رجال».. أحلام تشيد بشجاعة عبير العجمي بعد مساعدتها المدنيين في مطار الملك خالد
06:56
"غيّرنا المصلحة".. نانسي عجرم تثير فضول جمهورها وتشوّقهم لعمل غنائي جديد
06:54

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا.اضغط هنا
أوافق
أخبار
موقع البرامج
جدول
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
أخبار لبنان
الشرق الأوسط و العالم
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026