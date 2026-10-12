بعد وفاة حفيده يونس.. ماجد المصري يوجّه رسالة مؤثرة ويناشد الجمهور الدعاء لحفيده جبريل

وجّه الفنان المصري ماجد المصري رسالة مؤثرة إلى جمهوره ومحبيه، بعد أيام من وفاة حفيده الرضيع يونس، عبّر فيها عن امتنانه لكل من واساه وساند عائلته في محنتها، قبل أن يناشد متابعيه الدعاء لحفيده الثاني بالسلامة والعافية.



ونشر المصري رسالة عبر خاصية «الستوري» على حسابه الرسمي في «إنستغرام»، حرص من خلالها على الشكر إلى جميع الذين قدّموا له ولأسرته واجب العزاء، سواء من خلال الاتصالات الهاتفية أو الرسائل، مؤكداً رضاه بقضاء الله وقدره رغم المصاب الأليم الذي تعيشه العائلة.



واستهل رسالته بالقول: «لله الحمد على قضائه وقدره دائماً وأبداً»، مضيفاً: «شكر الله سعيكم جميعاً، وبارك فيكم، وتقبل دعاءكم».



كما أعرب عن تقديره لكل من وقف إلى جانب أسرته خلال الأيام الصعبة الماضية، قائلاً: «وخالص الشكر والتقدير لكل من واسانا وعزانا، أو وقف بجانبنا واتصل بنا أو راسلنا، وسامحوني إن لم أستطع الرد على كل المكالمات والرسائل»، واختتم كلمات الشكر بالدعاء للجميع بألا يصيبهم مكروه في أحبائهم.



لكن لم تقتصر المعزّين، إذ أثار ماجد المصري قلق متابعيه بعدما طلب منهم الدعاء لحفيده الآخر ، في خطوة فتحت باب التساؤلات بشأن حالته الصحية، من دون أن يكشف الفنان عن تفاصيل إضافية حول وضعه.



وكتب المصري: «نرجو منكم فضلاً، خالص الدعاء لـجبريل، وأن يبارك الله فيه ويكتب له السلامة وتمام العافية ويجعله بأحسن حال».



وجاءت مناشدته بعد فترة قصيرة من الفاجعة التي ألمّت بالعائلة إثر وفاة حفيده يونس، ما ضاعف مشاعر التعاطف مع الفنان المصري وأسرته، وسط دعوات من محبيه بأن يمنّ الله على جبريل بالصحة والعافية.



وكان خبر وفاة الرضيع يونس قد أثار من الحزن بين جمهور ماجد المصري وزملائه في الوسط الفني، الذين حرصوا على تقديم التعازي والمواساة للعائلة، فيما أعادت رسالته تسليط الضوء على الظروف الصعبة التي تمر بها أسرته، خصوصاً مع طلبه الدعاء لحفيده الثاني.