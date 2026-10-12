تحت تهديد السلاح وأمام زوجته وطفله.. إسلام جمال ينجو من محاولة سرقة سيارته

وكشف ، في تصريحات صحفية، تفاصيل الحادث الذي وقع أثناء توجهه بسيارته من منطقة الشيخ إلى المهندسين، موضحاً أنه فوجئ بسيارة تتجاوزه قبل أن تعترض طريقه بشكل مفاجئ، ما اضطره إلى التوقف.

وأضاف أن أحد الأشخاص ترجل من السيارة وتوجه نحوه حاملاً سلاحاً نارياً، وهدده مطالباً إياه بالنزول وترك سيارته، في لم يستوعب خطورته في اللحظات الأولى.

وأشار الفنان المصري إلى أنه اعتقد بدايةً أنه وقع ضحية مقلب أو برنامج كاميرا خفية، إلا أن رؤيته السلاح موجهاً نحوه جعلته يدرك أن الأمر حقيقي، وأن حياته وحياة أسرته باتت في خطر.

وتضاعف شعوره بالخوف بسبب وجود زوجته وطفله داخل السيارة، ما دفعه إلى محاولة التصرف بسرعة لتجنب أي مواجهة مباشرة مع الشخص المسلح.

وفي محاولة للهروب، قرر إسلام جمال الرجوع بسيارته إلى الخلف، إلا أن سيارة أخرى كانت تقف وراءه وتقودها سيدة، بدأت بالصراخ نتيجة الحركة المفاجئة، الأمر الذي تسبب بحالة من الارتباك لدى المسلح ودفعه إلى مغادرة المكان سريعاً.

وتمكن الفنان من الابتعاد عن موقع الحادث برفقة أسرته من دون أن يتعرضوا لأذى، معبّراً عن صدمته من التجربة التي كادت تتحول إلى مأساة، ومؤكداً أنه نجا وعائلته بمعجزة من الله.

ولم يكتفِ جمال بمغادرة المكان، بل توجه إلى وحرر محضراً رسمياً بالواقعة، روى فيه تفاصيل ما تعرض له، وطريقة اعتراض طريقه وتهديده باستخدام سلاح ناري بهدف الاستيلاء على سيارته.

وعلى الفور، باشرت تحرياتها لكشف ملابسات الحادث وتحديد هوية المتورطين، قبل أن تتمكن من ضبط المتهمين المشتبه بتورطهما في محاولة السرقة.

وبحسب المعلومات المتداولة عن الواقعة، اتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، فيما تستمر التحقيقات للوقوف على جميع التفاصيل المحيطة بالحادث.

وأثار ما تعرض له إسلام جمال من القلق والتعاطف، خصوصاً أن محاولة السرقة وقعت أمام زوجته وطفله، في موقف كان من الممكن أن ينتهي بعواقب خطيرة لولا تمكنه من التصرف سريعاً والابتعاد عن المسلح.

وانتهت الحادثة بنجاة الفنان المصري وأسرته، فيما أصبحت الواقعة بعهدة الأجهزة الأمنية لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.