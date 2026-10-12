أحلام تشارك صورة من جنازة نجل زوجها برسالة مؤثرة: «لا تنسون حبيبي من الدعاء»

ونشرت أحلام
الصورة عبر حسابها على منصة «إكس»، وكتبت: «اللهم إنها الليلة الأولى في قبره، اللهم ثبته عند السؤال، وهون عليه ليلته، وآنس وحشته، ووسع مدخله، واجعل أول ليلة له بالقبر خير لياليه». وأضافت: «اللهم إنه ضيفك، فأكرمه بكرمك وعفوك وجنتك ورضاك»، قبل أن تتوجه إلى متابعيها بالقول: «لا تنسون حبيبي علي مبارك
الهاجري من الدعاء».
وتفاعل المتابعون مع منشورها برسائل التعزية والمواساة، داعين للراحل بالرحمة ولعائلته بالصبر.
وكانت أحلام قد نعت نجل زوجها برسالة قالت فيها: «رحمة الله عليك الغالي
علي، الله يعوض شبابك في الجنة»، كما نشرت تدوينة أخرى اكتفت فيها بعبارة «البقاء لله».