أحلام تشارك صورة من جنازة نجل زوجها برسالة مؤثرة: «لا تنسون حبيبي من الدعاء»

شاركت الفنانة الشامسي متابعيها صورة من جنازة الهاجري، نجل زوجها رجل الأعمال مبارك الهاجري، الذي أُعلن عن وفاته يوم السبت عن عمر ناهز 33 عاماً، وأرفقتها برسالة مؤثرة طلبت فيها الدعاء له بالرحمة والمغفرة.

ونشرت الصورة عبر حسابها على منصة «إكس»، وكتبت: «اللهم إنها الليلة الأولى في قبره، اللهم ثبته عند السؤال، وهون عليه ليلته، وآنس وحشته، ووسع مدخله، واجعل أول ليلة له بالقبر خير لياليه». وأضافت: «اللهم إنه ضيفك، فأكرمه بكرمك وعفوك وجنتك ورضاك»، قبل أن تتوجه إلى متابعيها بالقول: «لا تنسون الهاجري من الدعاء».

وتفاعل المتابعون مع منشورها برسائل التعزية والمواساة، داعين للراحل بالرحمة ولعائلته بالصبر.

وكانت أحلام قد نعت نجل زوجها برسالة قالت فيها: «رحمة الله عليك علي، الله يعوض شبابك في الجنة»، كما نشرت تدوينة أخرى اكتفت فيها بعبارة «البقاء لله».