رفضت الفنانة اللبنانية نوال
الزغبي وصفها بـ«العالقة» في الرياض
، بعدما تداول أحد الحسابات على منصة «إكس» منشوراً يشير إلى تعذّر عودتها إلى لبنان
عقب إحيائها حفل زفاف في السعودية
، بسبب التطورات الأمنية وتأثر حركة الرحلات الجوية.
وأعادت الزغبي نشر المنشور، موضحة أنها تعتبر نفسها بين أهلها وناسها في العاصمة
السعودية، ومؤكدة تضامنها مع الشعب السعودي وأن ما يصيبه يصيبها شخصياً، قبل أن تختتم تعليقها بالدعاء لحماية المملكة
ونصرها.
وجاء ردّها لتوضيح موقفها من الأنباء المتداولة بشأن وجودها في الرياض، إذ اعترضت على توصيف «عالقة»، وعبّرت عن شعورها بالانتماء إلى المكان وأهله ومشاركتهم الظروف التي يمرون بها.