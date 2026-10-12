نوال الزغبي تردّ على وصفها بـ"العالقة" في الرياض: أنا بين أهلي وما يصيبهم يصيبني

رفضت الفنانة الزغبي وصفها بـ«العالقة» في ، بعدما تداول أحد الحسابات على منصة «إكس» منشوراً يشير إلى تعذّر عودتها إلى عقب إحيائها حفل زفاف في ، بسبب التطورات الأمنية وتأثر حركة الرحلات الجوية.

وأعادت الزغبي نشر المنشور، موضحة أنها تعتبر نفسها بين أهلها وناسها في السعودية، ومؤكدة تضامنها مع الشعب السعودي وأن ما يصيبه يصيبها شخصياً، قبل أن تختتم تعليقها بالدعاء لحماية ونصرها.

وجاء ردّها لتوضيح موقفها من الأنباء المتداولة بشأن وجودها في الرياض، إذ اعترضت على توصيف «عالقة»، وعبّرت عن شعورها بالانتماء إلى المكان وأهله ومشاركتهم الظروف التي يمرون بها.