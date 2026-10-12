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&quot;غيّرنا المصلحة&quot;.. نانسي عجرم تثير فضول جمهورها وتشوّقهم لعمل غنائي جديد
"غيّرنا المصلحة".. نانسي عجرم تثير فضول جمهورها وتشوّقهم لعمل غنائي جديد
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"غيّرنا المصلحة".. نانسي عجرم تثير فضول جمهورها وتشوّقهم لعمل غنائي جديد

فن و منوعات

2026-10-12 | 06:54
"غيّرنا المصلحة".. نانسي عجرم تثير فضول جمهورها وتشوّقهم لعمل غنائي جديد
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Aljadeed
"غيّرنا المصلحة".. نانسي عجرم تثير فضول جمهورها وتشوّقهم لعمل غنائي جديد

أثارت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم حماس جمهورها بعد مشاركتها منشوراً غامضاً عبر حسابها الرسمي على «إنستغرام»، أعلنت من خلاله بطريقة غير مباشرة عن اقتراب طرح عمل غنائي جديد، من دون الكشف عن تفاصيله.

ونشرت نانسي صورة حملت عبارة «غيّرنا المصلحة»، مكتفية بهذه الكلمات التي فتحت باب التكهنات بين متابعيها بشأن طبيعة الأغنية المرتقبة وما إذا كانت العبارة عنواناً للعمل الجديد أو جزءاً من كلماته.

وسرعان ما حظي المنشور بتفاعل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انهالت التعليقات من جمهور الفنانة اللبنانية الذي عبّر عن حماسه لسماع جديدها، وسط تساؤلات عن موعد إصدار الأغنية والتفاصيل التي تخفيها نانسي وراء هذه العبارة.

ويأتي هذا التشويق في وقت تواصل فيه نانسي عجرم نشاطها الفني وتحقيق نجاحات غنائية جديدة، محافظةً على حضورها في الساحة الفنية العربية وتفاعل جمهورها مع أعمالها.

وكانت أغنيتها الأخيرة «اشهدي يا دني» قد حققت نجاحاً لافتاً، لم يقتصر على انتشارها عبر المنصات الرقمية، بل امتد إلى تصدّرها قائمة «توب 10» في الاستفتاء الأسبوعي الذي أجراه موقع «بصراحة»، بمشاركة الجمهور لاختيار أبرز الأغنيات العربية الجديدة.

ويعكس هذا النجاح استمرار التفاعل الجماهيري مع إصدارات نانسي، التي اعتادت إثارة حماس متابعيها من خلال منشورات تشويقية تسبق الكشف عن أعمالها الجديدة.

وفي انتظار إعلان المزيد من التفاصيل، تبقى عبارة «غيّرنا المصلحة» محور تساؤلات جمهور نانسي عجرم، الذي يترقب معرفة طبيعة المفاجأة الغنائية التي تستعد لتقديمها خلال الفترة المقبلة.

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