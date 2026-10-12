«عن ألف رجال».. أحلام تشيد بشجاعة عبير العجمي بعد مساعدتها المدنيين في مطار الملك خالد

عبّر الفنان السوري معتصم النهار عن تضامنه مع المملكة العربية السعودية ودول الخليج، مؤكداً أن أمنها جزء من أمن الجميع، ورافضاً استهداف المدنيين تحت أي ذريعة.
عبّرت الفنانة اللبنانية إليسا عن تضامنها مع المملكة العربية السعودية عقب الأحداث الأخيرة، ونشرت رسالة عبر مواقع التواصل الاجتماعي دعت فيها إلى حماية المملكة وكل من يعيش فيها
أثارت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم حماس جمهورها بعد مشاركتها منشوراً غامضاً عبر حسابها الرسمي على «إنستغرام»، أعلنت من خلاله بطريقة غير مباشرة عن اقتراب طرح عمل غنائي جديد، من دون الكشف عن تفاصيله.