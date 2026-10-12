«عن ألف رجال».. أحلام تشيد بشجاعة عبير العجمي بعد مساعدتها المدنيين في مطار الملك خالد

أشادت الفنانة بشجاعة المواطنة عبير بنت عبدالله العجمي، على خلفية مساعدتها المدنيين وتأمين المخارج الآمنة في مطار الملك الدولي عقب الاعتداءات

وعبّرت عن اعتزازها بموقف العجمي، وكتبت عبر : «بنت عبير بنت عبدالله العجمي عن ألف رجال.. شجاعة وهيبة وشموخ وعزة وكرامة وفدائية.. يا سلام الله على بنت السعودية سلام»، مرفقة تعليقها برموز التحية والقلب الأخضر والعلم السعودي.

وجاءت كلمات أحلام تقديراً لما قامت به العجمي من مساعدة للمدنيين وتسهيل خروجهم إلى أماكن آمنة في تلك الظروف.