إليسا تتضامن مع السعودية: "الله يحمي المملكة وشعبها "

عبّر الفنان السوري معتصم النهار عن تضامنه مع المملكة العربية السعودية ودول الخليج، مؤكداً أن أمنها جزء من أمن الجميع، ورافضاً استهداف المدنيين تحت أي ذريعة.
أشادت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي بشجاعة المواطنة السعودية عبير بنت عبدالله العجمي، على خلفية مساعدتها المدنيين وتأمين المخارج الآمنة في مطار الملك خالد الدولي عقب الاعتداءات
أثارت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم حماس جمهورها بعد مشاركتها منشوراً غامضاً عبر حسابها الرسمي على «إنستغرام»، أعلنت من خلاله بطريقة غير مباشرة عن اقتراب طرح عمل غنائي جديد، من دون الكشف عن تفاصيله.