إليسا تتضامن مع السعودية: "الله يحمي المملكة وشعبها "

عبّرت الفنانة إليسا عن تضامنها مع عقب الأحداث ، ونشرت رسالة عبر دعت فيها إلى حماية وكل من يعيش فيها