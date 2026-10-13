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هيفاء وهبي ونور علي تخطفان الأنظار بلقاء لافت في دبي
هيفاء وهبي ونور علي تخطفان الأنظار بلقاء لافت في دبي
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هيفاء وهبي ونور علي تخطفان الأنظار بلقاء لافت في دبي

فن و منوعات

2026-10-13 | 10:22
هيفاء وهبي ونور علي تخطفان الأنظار بلقاء لافت في دبي
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Aljadeed
هيفاء وهبي ونور علي تخطفان الأنظار بلقاء لافت في دبي

خطفت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي والممثلة السورية نور علي الاهتمام بعد تداول أنباء عن لقاء جمعهما في دبي، في ظهور يجمع اسمين بارزين في عالم الغناء والدراما العربية، وسط اهتمام متابعيهما بمعرفة تفاصيل المناسبة التي التقتا خلالها.

ويأتي الحديث عن هذا اللقاء بالتزامن مع وجود هيفاء وهبي في دبي، من احدى المناسبات في دبي، واختارت للمناسبة إطلالة أنيقة باللون الأبيض اللؤلؤي، جمعت بين الساتان والدانتيل.

وتكتسب هذه الإطلالة اهتماماً خاصاً نظراً إلى اختلاف المسار الفني لكل من النجمتين، إذ تتمتع هيفاء وهبي بحضور بارز في عالم الغناء والاستعراض والتمثيل، في حين استطاعت نور علي ترسيخ اسمها في الدراما السورية والعربية، لتصبح من الوجوه المعروفة لدى جمهور الأعمال التلفزيونية.

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