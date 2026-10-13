هيفاء وهبي ونور علي تخطفان الأنظار بلقاء لافت في دبي

ويأتي الحديث عن هذا اللقاء بالتزامن مع وجود هيفاء وهبي في دبي، من احدى المناسبات في دبي، واختارت للمناسبة إطلالة أنيقة باللون الأبيض اللؤلؤي، جمعت بين الساتان والدانتيل.
وتكتسب هذه الإطلالة اهتماماً خاصاً نظراً إلى اختلاف المسار الفني لكل من النجمتين، إذ تتمتع هيفاء وهبي بحضور بارز في عالم الغناء والاستعراض والتمثيل، في حين استطاعت نور علي ترسيخ اسمها في الدراما السورية والعربية، لتصبح من الوجوه المعروفة لدى جمهور الأعمال التلفزيونية.
كشفت قناة "الجديد" حقيقة الأنباء المتداولة بشأن توقيف الممثلة السورية تولين البكري، على خلفية الإشكال الذي وقع بينها وبين أحد سائقي شركات النقل، بعدما خرج الأخير بتصريحات زعم فيها أن الجهات الأمنية أوقفت الفنانة السورية إثر الخلاف الذي جمعهما، ما أثار جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
شاركت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي عائلتها الاحتفال بعمادة ابن أختها غير الشقيقة هنا بارودي، المعروفة باسم «هانو»، في مناسبة عائلية أطلّت خلالها من داخل الكنيسة وهي تحمل الطفل بين ذراعيها.
حلت سيدة التوقعات ليلى عبد اللطيف ضيفةً على برنامج ON THE SPOT، من تقديم الإعلامي محمد فرحات، في لقاء يجمع بين توقّع حصري وأسئلة مباشرة تفتح ملفات الأخطاء والتهديدات والاعتزال.