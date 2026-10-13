هيفاء وهبي ونور علي تخطفان الأنظار بلقاء لافت في دبي

ويأتي الحديث عن هذا اللقاء بالتزامن مع وجود في دبي، من احدى المناسبات في دبي، واختارت للمناسبة إطلالة أنيقة باللون اللؤلؤي، جمعت بين الساتان والدانتيل.

وتكتسب هذه الإطلالة اهتماماً خاصاً نظراً إلى اختلاف المسار الفني لكل من النجمتين، إذ تتمتع هيفاء بحضور بارز في عالم الغناء والاستعراض والتمثيل، في حين استطاعت ترسيخ اسمها في الدراما والعربية، لتصبح من الوجوه المعروفة لدى جمهور الأعمال التلفزيونية.