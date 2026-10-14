أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
أخبار لبنان
الشرق الأوسط و العالم
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
حادث مفاجئ يتعرض له ديدي داخل زنزانته.. وتطورات بشأن وضعه الصحي!
حادث مفاجئ يتعرض له ديدي داخل زنزانته.. وتطورات بشأن وضعه الصحي!
A-
A+

حادث مفاجئ يتعرض له ديدي داخل زنزانته.. وتطورات بشأن وضعه الصحي!

فن و منوعات

2026-10-14 | 07:18
حادث مفاجئ يتعرض له ديدي داخل زنزانته.. وتطورات بشأن وضعه الصحي!
العودة الى الأعلى
Aljadeed
حادث مفاجئ يتعرض له ديدي داخل زنزانته.. وتطورات بشأن وضعه الصحي!

أثار مغني الراب الأميركي شون «ديدي» كومبس حالة من القلق والجدل، بعد نقله بصورة طارئة من سجنه الفيدرالي إلى منشأة طبية، إثر تعرضه لإصابة في الرأس، في حادثة أعادت اسمه إلى الواجهة، وسط تساؤلات بشأن ظروف إصابته ووضعه الصحي داخل السجن.

وفي التفاصيل، كشف موقع «بيج سيكس» أن كومبس، البالغ من العمر 56 عاماً، تعرض لإصابة بعدما اصطدم رأسه بالسرير العلوي داخل زنزانته في سجن «فورت ديكس» الفيدرالي بولاية نيوجيرسي الأميركية، ما استدعى نقله لتلقي الرعاية الطبية. ونقل الموقع عن مصدر مطلع أن الإصابة لم تكن خطيرة، وأن الحالة الصحية لمغني الراب الشهير شهدت تحسناً بعد الحادث.

وكان موقع «تي إم زي» قد كشف في وقت سابق عن خروج سيارة إسعاف من السجن قرابة الساعة الواحدة فجراً يوم السبت، وعلى متنها كومبس، بعد تعرضه لطارئ صحي استدعى تدخلاً طبياً عاجلاً. وبحسب المعلومات، بقي الفنان واعياً وقادراً على الكلام، قبل أن يعود إلى محبسه قبيل شروق الشمس، من دون تسجيل مضاعفات صحية خطيرة.

من جانبه، علّق متحدث باسم ديدي على الأنباء المتداولة، مؤكداً أن فريقه على علم بالتقارير التي تحدثت عن إصابته، ويعمل على التحقق من ملابسات الحادث، مشدداً على أن سلامته الصحية تشكل الأولوية في المرحلة الحالية.

وتأتي هذه التطورات في وقت يقضي فيه كومبس عقوبة بالسجن لمدة 50 شهراً، بعدما أدانته محكمة أميركية في تشرين الأول 2025 بقضيتين تتعلقان بنقل أشخاص بغرض ممارسة الدعارة، في واحدة من أبرز القضايا التي هزت الوسط الفني الأميركي خلال السنوات الأخيرة، علماً أنه بُرّئ من تهمتين أكثر خطورة تتعلقان بالاتجار الجنسي والتآمر ضمن نشاط إجرامي منظم.

ولم تكن الإصابة الأخيرة التطور الوحيد الذي أثار الجدل حول حياة ديدي خلف القضبان، إذ تحدثت تقارير إعلامية عن حصوله على امتيازات غير مسموحة داخل السجن، من بينها استخدام هاتف محمول بصورة مخالفة للقوانين، والحصول على مشروبات كحولية وخدمات خاصة من نزلاء آخرين، وهي مزاعم شكك ممثلوه في صحتها.

كما كشفت تقارير عن تسجيل مخالفات تأديبية بحقه، على خلفية مشاجرات داخل السجن وحيازة أجهزة محظورة، ما أدى إلى خسارته بعض الامتيازات وأيام من رصيد تخفيف العقوبة.

وفي تطور آخر، تأجل موعد الإفراج المتوقع عن ديدي من 21 كانون الثاني 2028 إلى الثاني من آذار من العام نفسه، فيما لم تعلن السلطات رسمياً سبب هذا التعديل.

وهكذا، تتواصل الأزمات المحيطة بمغني الراب الأميركي، الذي انتقل من حياة الشهرة والنجومية إلى مواجهة سلسلة من القضايا القانونية والمشكلات داخل السجن، لتضيف إصابته الأخيرة فصلاً جديداً إلى قضيته المثيرة للجدل.

 

اقرأ ايضا في فن و منوعات

الذكاء الاصطناعي يهدد بكوارث أمنية كبرى.. وتحذير من العامين المقبلين!
10:13

الذكاء الاصطناعي يهدد بكوارث أمنية كبرى.. وتحذير من العامين المقبلين!

حذّر رئيس مجلس إدارة شركة "ديب مايند" التابعة لغوغل ديميس هاسابيس الأربعاء من أن أنظمة الذكاء الاصطناعي قد تتسبب في حوادث أمنية "كبرى" خلال العامين المقبلين ما لم تُتخذ إجراءات كافية لضمان سلامتها مع استمرار تطور قدراتها.

وخلال حديثه في مؤتمر حول الذكاء الاصطناعي في دبلن، وصف هاسابيس الحوادث الأخيرة بأنها "طلقات تحذيرية مبكرة" صادرة عن أنظمة "ليست قوية إلى هذا الحد بعد".

وقال "لذا فإن هذه الحوادث ليست كبيرة إلى هذا الحد"، محذرا من أنها "قد تصبح كذلك خلال العام المقبل أو العامين المقبلين إذا لم نبذل مزيدا من الجهود، سواء على مستوى القطاع ككل أو على مستوى الشركات والحكومات كل على حدة، لضمان أمن هذه الأنظمة".

وأثارت المخاوف بشأن سلامة الذكاء الاصطناعي قلقا متزايدا بعدما تورطت نماذج طوّرتها شركتا "أوبن إيه آي" و"أنثروبيك" في حوادث أمنية خلال مراحل الاختبار، ما زاد الضغوط الداعية إلى تنظيم هذه التكنولوجيا.

10:13

الذكاء الاصطناعي يهدد بكوارث أمنية كبرى.. وتحذير من العامين المقبلين!

حذّر رئيس مجلس إدارة شركة "ديب مايند" التابعة لغوغل ديميس هاسابيس الأربعاء من أن أنظمة الذكاء الاصطناعي قد تتسبب في حوادث أمنية "كبرى" خلال العامين المقبلين ما لم تُتخذ إجراءات كافية لضمان سلامتها مع استمرار تطور قدراتها.

وخلال حديثه في مؤتمر حول الذكاء الاصطناعي في دبلن، وصف هاسابيس الحوادث الأخيرة بأنها "طلقات تحذيرية مبكرة" صادرة عن أنظمة "ليست قوية إلى هذا الحد بعد".

وقال "لذا فإن هذه الحوادث ليست كبيرة إلى هذا الحد"، محذرا من أنها "قد تصبح كذلك خلال العام المقبل أو العامين المقبلين إذا لم نبذل مزيدا من الجهود، سواء على مستوى القطاع ككل أو على مستوى الشركات والحكومات كل على حدة، لضمان أمن هذه الأنظمة".

وأثارت المخاوف بشأن سلامة الذكاء الاصطناعي قلقا متزايدا بعدما تورطت نماذج طوّرتها شركتا "أوبن إيه آي" و"أنثروبيك" في حوادث أمنية خلال مراحل الاختبار، ما زاد الضغوط الداعية إلى تنظيم هذه التكنولوجيا.

«كسرتلي قلبي».. جيني إسبر وسلمى المصري تنعيان عبير قضماني بتصريحات خاصة للجديد
07:27

«كسرتلي قلبي».. جيني إسبر وسلمى المصري تنعيان عبير قضماني بتصريحات خاصة للجديد

نعت الممثلتان السوريتان سلمى المصري وجيني إسبر مصممة المكياج عبير قضماني، في تصريحات خاصة لـ«الجديد»، استذكرتا خلالها سنوات العمل معها، وما تركته من محبة وذكريات بين زملائها.

07:27

«كسرتلي قلبي».. جيني إسبر وسلمى المصري تنعيان عبير قضماني بتصريحات خاصة للجديد

نعت الممثلتان السوريتان سلمى المصري وجيني إسبر مصممة المكياج عبير قضماني، في تصريحات خاصة لـ«الجديد»، استذكرتا خلالها سنوات العمل معها، وما تركته من محبة وذكريات بين زملائها.

إليسا تنتصر على شركة وتري بحكم قضائي جديد في دبي
07:19

إليسا تنتصر على شركة وتري بحكم قضائي جديد في دبي

بعد سنوات من النزاعات القضائية والخلافات حول حقوقها الفنية، أعلنت الفنانة اللبنانية إليسا تحقيق انتصار قضائي جديد على شركة «وتري» للتوزيع الرقمي، إثر صدور حكم عن محكمة الاستئناف في دبي، يتعلق بإدارة قناتها الرسمية على منصة «يوتيوب» وحقوقها على المنصات الرقمية.

07:19

إليسا تنتصر على شركة وتري بحكم قضائي جديد في دبي

بعد سنوات من النزاعات القضائية والخلافات حول حقوقها الفنية، أعلنت الفنانة اللبنانية إليسا تحقيق انتصار قضائي جديد على شركة «وتري» للتوزيع الرقمي، إثر صدور حكم عن محكمة الاستئناف في دبي، يتعلق بإدارة قناتها الرسمية على منصة «يوتيوب» وحقوقها على المنصات الرقمية.

اخترنا لكم
الذكاء الاصطناعي يهدد بكوارث أمنية كبرى.. وتحذير من العامين المقبلين!
10:13
«كسرتلي قلبي».. جيني إسبر وسلمى المصري تنعيان عبير قضماني بتصريحات خاصة للجديد
07:27
إليسا تنتصر على شركة وتري بحكم قضائي جديد في دبي
07:19
بعد أيام من عيد ميلاده.. حادث مأساوي ينهي حياة الموسيقي لوسيان بياني!
07:17

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا.اضغط هنا
أوافق
أخبار
موقع البرامج
جدول
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
أخبار لبنان
الشرق الأوسط و العالم
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026