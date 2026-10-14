إليسا تنتصر على شركة وتري بحكم قضائي جديد في دبي

وفي التفاصيل، كشف بيان صادر عن الفريق القانوني للفنانة إليسا أن محكمة الاستئناف في دبي أصدرت، بتاريخ 14 تشرين الأول 2026، حكماً يُلزم شركة «وتري» بفصل ارتباطها بقناة الفنانة على «يوتيوب» وسائر المنصات الرقمية، وتسليم وسائل الدخول إليها، بما يتيح لإليسا استعادة التحكم بحضورها الفني الرقمي.

وبحسب البيان، أكد الحكم انتهاء اتفاقية التوزيع التي كانت تجمع الطرفين منذ 12 آب 2023، وحسم الشق المتنازع عليه أمام المحكمة، بعد سلسلة من الجلسات والإجراءات القضائية التي امتدت لسنوات بين والإمارات.

واعتبر الفريق القانوني لإليسا أن القرار يشكل خطوة مهمة في حماية الحقوق الفكرية والأدبية للفنانين في الرقمي، خصوصاً في ظل الخلافات المتزايدة بشأن ملكية القنوات الفنية وإدارتها والعائدات الناتجة عن نشر الأعمال الموسيقية عبر المنصات الإلكترونية.

كما أشاد البيان بالتعاون القانوني بين مكتب عصام التميمي ومشاركوه في ومكتب المحامي مارك حبقة ومشاركوه في لبنان، مشيراً إلى أن الفريقين خاضا معركة قانونية معقدة استندت إلى أحكام القانونين اللبناني والإماراتي، دفاعاً عن حقوق الفنانة وهويتها الرقمية.

ولم يخلُ البيان من رسالة حادة إلى الطرف المقابل، إذ جاء فيه: «أما أصحاب الانتصارات الوهمية والاحتفالات المبكرة، فقد جاءهم الرد من : الأحكام لا تُكتب بالمنشورات والصور التذكارية!».

وتعود جذور الخلاف إلى نزاع طويل بين إليسا وشركة «وتري» بشأن إدارة أعمالها الموسيقية وحقوق توزيعها رقمياً، وقد شهد الملف أحكاماً وقرارات متباينة خلال السنوات الماضية.

ففي حزيران 2026، أعلنت شركة «وتري» أن محكمة التمييز في دبي نقضت حكماً سابقاً يتعلق بقناة إليسا على «يوتيوب»، وأعادت الملف إلى محكمة الاستئناف للنظر فيه مجدداً، فيما تمسكت الشركة آنذاك بموقفها القانوني وأكدت استمرار دعاوى أخرى أمام القضاء اللبناني.

ويأتي الإعلان الجديد من جانب إليسا بعد هذه التطورات، ليضيف محطة إلى النزاع القضائي، علماً أن البيان يتناول الشق الذي نظرت فيه محكمة دبي، ولا يعني بالضرورة انتهاء جميع الملفات القضائية بين الطرفين.

وفي ختام البيان، وجّهت إليسا الشكر إلى القضاء الإماراتي، مجددة ثقتها بالقضاء اللبناني، ومثمّنة الجهود التي بذلها فريقا الدفاع خلال المراحل المختلفة من القضية.

ولم يصدر حتى الآن، ضمن المعلومات المتاحة، تعليق جديد من شركة «وتري» على الحكم المعلن بتاريخ 14 تشرين الأول.