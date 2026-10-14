الذكاء الاصطناعي يهدد بكوارث أمنية كبرى.. وتحذير من العامين المقبلين!

وقال هاسابيس إنه قد يكون من الضروري اختبار نماذج الذكاء الاصطناعي الجديدة أولا داخل "بيئات معزولة" (sandboxes) غير متصلة بالشبكات، وذلك بعدما تمكنت نماذج طورتها شركات أخرى من الخروج من البيئات المغلقة التي كانت تُستخدم لتقييم قدراتها.

وقالت المسؤولة عن شؤون التكنولوجيا في هينا فيركونين إن شركات الذكاء الاصطناعي بحاجة إلى تخصيص مزيد من الوقت لاختبار أنظمتها لضمان الحفاظ على السيطرة عليها.

وقالت فيركونين لصحافيين لدى وصولها إلى قمة دبلن "المنافسة شديدة للغاية على المستوى العالمي، ويبدو أن جميع الشركات لا تخصص ما يكفي من الوقت والموارد لاختبار نماذجها بشكل فعلي".

وأضافت "يجب أن تكون (الشركات) قادرة على السيطرة على هذه الأنظمة"، مشيرة إلى أن وجّه طلبات للحصول على معلومات إلى كل الشركات الكبرى العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي، للاستفسار عن تدابير السلامة والأمن التي تطبقها.

واكتسبت المفوضية الأوروبية في آب صلاحيات تنظيمية بموجب قانون الذكاء الاصطناعي، الذي يُعد الإطار التنظيمي الأكثر شمولا في للحد من الاستخدامات التي قد تنطوي على مخاطر لهذه التكنولوجيا.