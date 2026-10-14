أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
أخبار لبنان
الشرق الأوسط و العالم
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
الذكاء الاصطناعي يهدد بكوارث أمنية كبرى.. وتحذير من العامين المقبلين!
الذكاء الاصطناعي يهدد بكوارث أمنية كبرى.. وتحذير من العامين المقبلين!
A-
A+

الذكاء الاصطناعي يهدد بكوارث أمنية كبرى.. وتحذير من العامين المقبلين!

فن و منوعات

2026-10-14 | 10:13
الذكاء الاصطناعي يهدد بكوارث أمنية كبرى.. وتحذير من العامين المقبلين!
العودة الى الأعلى
Aljadeed
الذكاء الاصطناعي يهدد بكوارث أمنية كبرى.. وتحذير من العامين المقبلين!

حذّر رئيس مجلس إدارة شركة "ديب مايند" التابعة لغوغل ديميس هاسابيس الأربعاء من أن أنظمة الذكاء الاصطناعي قد تتسبب في حوادث أمنية "كبرى" خلال العامين المقبلين ما لم تُتخذ إجراءات كافية لضمان سلامتها مع استمرار تطور قدراتها.

وخلال حديثه في مؤتمر حول الذكاء الاصطناعي في دبلن، وصف هاسابيس الحوادث الأخيرة بأنها "طلقات تحذيرية مبكرة" صادرة عن أنظمة "ليست قوية إلى هذا الحد بعد".

وقال "لذا فإن هذه الحوادث ليست كبيرة إلى هذا الحد"، محذرا من أنها "قد تصبح كذلك خلال العام المقبل أو العامين المقبلين إذا لم نبذل مزيدا من الجهود، سواء على مستوى القطاع ككل أو على مستوى الشركات والحكومات كل على حدة، لضمان أمن هذه الأنظمة".

وأثارت المخاوف بشأن سلامة الذكاء الاصطناعي قلقا متزايدا بعدما تورطت نماذج طوّرتها شركتا "أوبن إيه آي" و"أنثروبيك" في حوادث أمنية خلال مراحل الاختبار، ما زاد الضغوط الداعية إلى تنظيم هذه التكنولوجيا.

وقال هاسابيس إنه قد يكون من الضروري اختبار نماذج الذكاء الاصطناعي الجديدة أولا داخل "بيئات معزولة" (sandboxes) غير متصلة بالشبكات، وذلك بعدما تمكنت نماذج طورتها شركات أخرى من الخروج من البيئات المغلقة التي كانت تُستخدم لتقييم قدراتها.

وقالت المسؤولة عن شؤون التكنولوجيا في الاتحاد الأوروبي هينا فيركونين إن شركات الذكاء الاصطناعي بحاجة إلى تخصيص مزيد من الوقت لاختبار أنظمتها لضمان الحفاظ على السيطرة عليها.

وقالت فيركونين لصحافيين لدى وصولها إلى قمة دبلن "المنافسة شديدة للغاية على المستوى العالمي، ويبدو أن جميع الشركات لا تخصص ما يكفي من الوقت والموارد لاختبار نماذجها بشكل فعلي".

وأضافت "يجب أن تكون (الشركات) قادرة على السيطرة على هذه الأنظمة"، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي وجّه طلبات للحصول على معلومات إلى كل الشركات الكبرى العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي، للاستفسار عن تدابير السلامة والأمن التي تطبقها.

واكتسبت المفوضية الأوروبية في آب صلاحيات تنظيمية جديدة بموجب قانون الذكاء الاصطناعي، الذي يُعد الإطار التنظيمي الأكثر شمولا في العالم للحد من الاستخدامات التي قد تنطوي على مخاطر لهذه التكنولوجيا.

اقرأ ايضا في فن و منوعات

«كسرتلي قلبي».. جيني إسبر وسلمى المصري تنعيان عبير قضماني بتصريحات خاصة للجديد
07:27

«كسرتلي قلبي».. جيني إسبر وسلمى المصري تنعيان عبير قضماني بتصريحات خاصة للجديد

نعت الممثلتان السوريتان سلمى المصري وجيني إسبر مصممة المكياج عبير قضماني، في تصريحات خاصة لـ«الجديد»، استذكرتا خلالها سنوات العمل معها، وما تركته من محبة وذكريات بين زملائها.

07:27

«كسرتلي قلبي».. جيني إسبر وسلمى المصري تنعيان عبير قضماني بتصريحات خاصة للجديد

نعت الممثلتان السوريتان سلمى المصري وجيني إسبر مصممة المكياج عبير قضماني، في تصريحات خاصة لـ«الجديد»، استذكرتا خلالها سنوات العمل معها، وما تركته من محبة وذكريات بين زملائها.

إليسا تنتصر على شركة وتري بحكم قضائي جديد في دبي
07:19

إليسا تنتصر على شركة وتري بحكم قضائي جديد في دبي

بعد سنوات من النزاعات القضائية والخلافات حول حقوقها الفنية، أعلنت الفنانة اللبنانية إليسا تحقيق انتصار قضائي جديد على شركة «وتري» للتوزيع الرقمي، إثر صدور حكم عن محكمة الاستئناف في دبي، يتعلق بإدارة قناتها الرسمية على منصة «يوتيوب» وحقوقها على المنصات الرقمية.

07:19

إليسا تنتصر على شركة وتري بحكم قضائي جديد في دبي

بعد سنوات من النزاعات القضائية والخلافات حول حقوقها الفنية، أعلنت الفنانة اللبنانية إليسا تحقيق انتصار قضائي جديد على شركة «وتري» للتوزيع الرقمي، إثر صدور حكم عن محكمة الاستئناف في دبي، يتعلق بإدارة قناتها الرسمية على منصة «يوتيوب» وحقوقها على المنصات الرقمية.

حادث مفاجئ يتعرض له ديدي داخل زنزانته.. وتطورات بشأن وضعه الصحي!
07:18

حادث مفاجئ يتعرض له ديدي داخل زنزانته.. وتطورات بشأن وضعه الصحي!

أثار مغني الراب الأميركي شون «ديدي» كومبس حالة من القلق والجدل، بعد نقله بصورة طارئة من سجنه الفيدرالي إلى منشأة طبية، إثر تعرضه لإصابة في الرأس، في حادثة أعادت اسمه إلى الواجهة، وسط تساؤلات بشأن ظروف إصابته ووضعه الصحي داخل السجن.

07:18

حادث مفاجئ يتعرض له ديدي داخل زنزانته.. وتطورات بشأن وضعه الصحي!

أثار مغني الراب الأميركي شون «ديدي» كومبس حالة من القلق والجدل، بعد نقله بصورة طارئة من سجنه الفيدرالي إلى منشأة طبية، إثر تعرضه لإصابة في الرأس، في حادثة أعادت اسمه إلى الواجهة، وسط تساؤلات بشأن ظروف إصابته ووضعه الصحي داخل السجن.

اخترنا لكم
«كسرتلي قلبي».. جيني إسبر وسلمى المصري تنعيان عبير قضماني بتصريحات خاصة للجديد
07:27
إليسا تنتصر على شركة وتري بحكم قضائي جديد في دبي
07:19
حادث مفاجئ يتعرض له ديدي داخل زنزانته.. وتطورات بشأن وضعه الصحي!
07:18
بعد أيام من عيد ميلاده.. حادث مأساوي ينهي حياة الموسيقي لوسيان بياني!
07:17

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا.اضغط هنا
أوافق
أخبار
موقع البرامج
جدول
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
أخبار لبنان
الشرق الأوسط و العالم
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026