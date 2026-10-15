حفل وهمي باسم فضل شاكر في دبي.. ونجله يحذّر الجمهور!

ونشر محمد الإعلان عبر خاصية القصص المصوّرة على «إنستغرام»، وأرفقه بكلمة «FAKE!!»، مؤكداً أن أي حفل لوالده لا يُعلن عنه عبر حسابه الرسمي يُعدّ وهمياً، وداعياً الجمهور إلى الحذر.
ويأتي التحذير مع اقتراب حفلي فضل شاكر ضمن موسم الرياض، يومَي 22 و23 تشرين الأول الحالي، على مسرح أبو بكر سالم، بعدما دفع الإقبال الكبير ونفاد تذاكر الليلة الأولى إلى إضافة ليلة ثانية.
وكانت منصة «Webook» قد أعلنت إلغاء تذاكر تبيّن شراؤها بطرق غير مشروعة، ضمن إجراءات مكافحة السوق السوداء، مع إعادة المبالغ إلى أصحابها وطرح التذاكر مجدداً عبر منظومة «TruFan».