حفل وهمي باسم فضل شاكر في دبي.. ونجله يحذّر الجمهور!

ونشر محمد الإعلان عبر خاصية القصص المصوّرة على «إنستغرام»، وأرفقه بكلمة «FAKE!!»، مؤكداً أن أي حفل لوالده لا يُعلن عنه عبر حسابه الرسمي يُعدّ وهمياً، وداعياً الجمهور إلى الحذر.

ويأتي التحذير مع اقتراب حفلي ضمن ، يومَي 22 و23 تشرين الأول الحالي، على ، بعدما دفع الإقبال الكبير ونفاد تذاكر الليلة الأولى إلى إضافة ليلة ثانية.