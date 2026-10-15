أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
أخبار لبنان
الشرق الأوسط و العالم
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
السيول تحاصر مراد بوز وديميت أوزدمير.. إنقاذهما بعد نداءات استغاثة
السيول تحاصر مراد بوز وديميت أوزدمير.. إنقاذهما بعد نداءات استغاثة
A-
A+

السيول تحاصر مراد بوز وديميت أوزدمير.. إنقاذهما بعد نداءات استغاثة

فن و منوعات

2026-10-15 | 04:12
السيول تحاصر مراد بوز وديميت أوزدمير.. إنقاذهما بعد نداءات استغاثة
العودة الى الأعلى
Aljadeed
السيول تحاصر مراد بوز وديميت أوزدمير.. إنقاذهما بعد نداءات استغاثة

أُجلي الفنانان مراد بوز وديميت أوزدمير مع طاقم العمل من استوديوهات «فينيكس» في منطقة أيازاغا بإسطنبول، بعدما حاصرت السيول موقع التصوير وقطعت الطرق المؤدية إليه، وسط انقطاع الكهرباء وصعوبة التواصل مع الخارج.

وكان بوز قد نشر فيديو يوثّق غرق محيط الاستوديو والسيارات العالقة، موجّهاً نداء استغاثة إلى الجهات المعنية للتدخل العاجل. وقدّر عدد الموجودين داخل الموقع بنحو 200 إلى 250 شخصاً، مشيراً إلى أن ارتفاع المياه أثار مخاوف من تسرّبها مجدداً إلى المبنى.

بدورها، شاركت أوزدمير متابعيها تطورات الموقف، موضحة أن العالقين احتموا بالطابق الثاني والأخير، بعدما أوشكت المياه على غمر الطابق الأول بالكامل. كما أكدت تواصل جمعية البحث والإنقاذ التركية «أكوت» معهم، ومحاولة فرقها الوصول إلى الموقع.

وانتهت ساعات القلق بإجلاء الفنانين وجميع العالقين، بعدما دفعت نداءاتهما عبر مواقع التواصل إلى تسليط الضوء على خطورة الوضع داخل الاستوديو.

اقرأ ايضا في فن و منوعات

عبد المنعم عمايري بتصريح صادم : خريطة فلسطين منها موجودة اليوم والتطبيع مسألة فردية
05:46

عبد المنعم عمايري بتصريح صادم : خريطة فلسطين منها موجودة اليوم والتطبيع مسألة فردية

في حلقة استثنائية من بودكاست "مساحة خاصة" بموسمه الثاني، يستضيف الإعلامي علي ياسين النجم السوري عبد المنعم عمايري في مواجهة صريحة ومليئة بالمفاجآت، يفتح خلالها ملفات شخصية ومهنية وإنسانية لم يتحدث عنها بهذه الجرأة من قبل.

05:46

عبد المنعم عمايري بتصريح صادم : خريطة فلسطين منها موجودة اليوم والتطبيع مسألة فردية

في حلقة استثنائية من بودكاست "مساحة خاصة" بموسمه الثاني، يستضيف الإعلامي علي ياسين النجم السوري عبد المنعم عمايري في مواجهة صريحة ومليئة بالمفاجآت، يفتح خلالها ملفات شخصية ومهنية وإنسانية لم يتحدث عنها بهذه الجرأة من قبل.

نانسي عجرم تشعل أجواء حفل عيد ميلاد المؤثرة الاردنية رغد المحارب
05:39

نانسي عجرم تشعل أجواء حفل عيد ميلاد المؤثرة الاردنية رغد المحارب

احتفلت المؤثرة رغد المحارب بعيد ميلادها في أجواء مميزة، حضرت فيها الموسيقى والفرح، وكان أبرز محطاتها مشاركة الفنانة اللبنانية نانسي عجرم التي غنّت لها وأشعلت أجواء المناسبة، مضيفةً إلى الاحتفال لحظات حرصت رغد على توثيقها ومشاركتها مع متابعيها.

05:39

نانسي عجرم تشعل أجواء حفل عيد ميلاد المؤثرة الاردنية رغد المحارب

احتفلت المؤثرة رغد المحارب بعيد ميلادها في أجواء مميزة، حضرت فيها الموسيقى والفرح، وكان أبرز محطاتها مشاركة الفنانة اللبنانية نانسي عجرم التي غنّت لها وأشعلت أجواء المناسبة، مضيفةً إلى الاحتفال لحظات حرصت رغد على توثيقها ومشاركتها مع متابعيها.

هيلاري سوانك تعلن حملها الثالث بعمر 52 عاماً.. «مشروعي القادم في ديسمبر»
04:19

هيلاري سوانك تعلن حملها الثالث بعمر 52 عاماً.. «مشروعي القادم في ديسمبر»

أعلنت النجمة الأميركية هيلاري سوانك انتظار طفلها الثالث من زوجها رجل الأعمال فيليب شنايدر، عبر فيديو مبتكر نشرته على حسابها في «إنستغرام»، كاشفة أن موعد الولادة المتوقع في كانون الأول المقبل.

04:19

هيلاري سوانك تعلن حملها الثالث بعمر 52 عاماً.. «مشروعي القادم في ديسمبر»

أعلنت النجمة الأميركية هيلاري سوانك انتظار طفلها الثالث من زوجها رجل الأعمال فيليب شنايدر، عبر فيديو مبتكر نشرته على حسابها في «إنستغرام»، كاشفة أن موعد الولادة المتوقع في كانون الأول المقبل.

اخترنا لكم
عبد المنعم عمايري بتصريح صادم : خريطة فلسطين منها موجودة اليوم والتطبيع مسألة فردية
05:46
نانسي عجرم تشعل أجواء حفل عيد ميلاد المؤثرة الاردنية رغد المحارب
05:39
هيلاري سوانك تعلن حملها الثالث بعمر 52 عاماً.. «مشروعي القادم في ديسمبر»
04:19
«قبلكِ ومعكِ».. ناصيف زيتون يفاجئ دانييلا رحمة بقالب حلوى رومانسي
04:00

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا.اضغط هنا
أوافق
أخبار
موقع البرامج
جدول
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
أخبار لبنان
الشرق الأوسط و العالم
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026