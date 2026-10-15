السيول تحاصر مراد بوز وديميت أوزدمير.. إنقاذهما بعد نداءات استغاثة

وكان بوز قد نشر فيديو يوثّق غرق محيط الاستوديو والسيارات العالقة، موجّهاً نداء استغاثة إلى الجهات المعنية للتدخل العاجل. وقدّر عدد الموجودين داخل الموقع بنحو 200 إلى 250 شخصاً، مشيراً إلى أن ارتفاع المياه أثار مخاوف من تسرّبها مجدداً إلى المبنى.

Cendere yolunda stüdyoda mahsur kaldık Phoenix stüdyoları @AKUTDernegi @istanbul_EGM @ibbitfaiye @ibbAkom Tüm yetkili birimlerden yardım bekliyoruz . https://t.co/koIZjevV74 — Demet Özdemir (@dmtzdmr) October 14, 2026

بدورها، شاركت أوزدمير متابعيها تطورات الموقف، موضحة أن العالقين احتموا بالطابق الثاني والأخير، بعدما أوشكت المياه على غمر الطابق الأول بالكامل. كما أكدت تواصل جمعية البحث والإنقاذ «أكوت» معهم، ومحاولة فرقها الوصول إلى الموقع.

وانتهت ساعات القلق بإجلاء الفنانين وجميع العالقين، بعدما دفعت نداءاتهما عبر مواقع التواصل إلى تسليط الضوء على خطورة الوضع داخل الاستوديو.