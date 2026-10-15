هيلاري سوانك تعلن حملها الثالث بعمر 52 عاماً.. «مشروعي القادم في ديسمبر»

واختارت سوانك، البالغة 52 عاماً والحائزة جائزتَي ، إعلان الخبر من خلال أربعة مجسّمات مضيئة تمثّل أفراد عائلتها، ظهرت وهي ترقص على أغنية «You Ain’t Seen Nothing Yet»، قبل أن يتقدّم المجسّم الذي يمثّل الأم ويكشف عن بطن بارز.

وأرفقت الفيديو بتعليق ساخر قالت فيه: «كثيرون يسألونني عن مشروعي القادم.. هذا المشروع سيُعرض في ديسمبر القادم».

ويأتي إعلان الحمل بعد استقبال سوانك وزوجها توأميهما آيا وأوم في 2023. وكانت بطلة «Million Dollar Baby» قد تحدثت سابقاً عن التحوّل الذي أحدثته الأمومة في حياتها، مؤكدة أنها منحتها شعوراً جديداً بالهدف، رغم تحديات تربية التوأم.