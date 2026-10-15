نانسي عجرم تشعل أجواء حفل عيد ميلاد المؤثرة الاردنية رغد المحارب

احتفلت المؤثرة رغد المحارب بعيد ميلادها في أجواء مميزة، حضرت فيها الموسيقى والفرح، وكان أبرز محطاتها مشاركة الفنانة نانسي عجرم التي غنّت لها وأشعلت أجواء المناسبة، مضيفةً إلى الاحتفال لحظات حرصت رغد على توثيقها ومشاركتها مع متابعيها.



ونشرت المحارب عبر حسابها على مقطع فيديو من الاحتفال، وأرفقته برسالة باللغتين والإنكليزية، عبّرت فيها عن سعادتها بليلة وصفتها بأنها ستبقى في ذاكرتها، مؤكدة أن ما عاشته خلالها تجاوز الصورة التي رسمتها للمناسبة منذ بدء لها.

واختارت رغد أن تبدأ تعليقها بعبارة «ليلة تستحق أن تُذكر، وعيد ميلاد لا يُنسى»، لتختصر بها مشاعرها تجاه الاحتفال وما حمله من لحظات خاصة بالنسبة إليها.

وفي حديثها عن تفاصيل الليلة، كتبت: «من أول فكرة لآخر تفصيلة كل شي بهالليلة كان أحلى من اللي تخيلته وكل لحظة فيها رح تضل بقلبي للأبد»، في تعبير عن رضاها عن النتيجة النهائية للتحضيرات، وسعادتها بتحوّل الأفكار التي تخيّلتها إلى مناسبة تحمل هذه الذكريات.

ولم تقتصر رسالة المحارب على وصف فرحتها، بل خصّت الحاضرين بكلمات شكر، معبّرة عن تقديرها لكل من جاء للاحتفال معها وأسهم في جعل يومها أكثر تميّزاً. ووجّهت إليهم رسالة باللغة الإنكليزية شكرتهم فيها على حضورهم ومشاركتهم، قبل أن تضيف بالعربية: «وجودكم وحبكم هو اللي كمل فرحتي وخلى الليلة ما تنتسى».

وعكست كلمات رغد الأهمية التي منحتها لمشاركة الحاضرين، إذ ربطت اكتمال فرحتها بوجودهم إلى جانبها ومحبتهم لها، فيما أتاح الفيديو الذي نشرته لمتابعيها الاطلاع على جانب من الأجواء التي رافقت المناسبة.

أما حضور نانسي عجرم، فشكّل الفنية الأبرز في الاحتفال، مع غنائها لرغد ومشاركتها فرحة عيد ميلادها. وأضفت مشاركتها أجواء حماسية على الليلة التي وصفتها صاحبة المناسبة بأنها أجمل مما تخيّلت.