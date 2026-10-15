عبير سندر تكشف أزمة مع مساعدتها السابقة وتعتذر للشركات

وأوضحت سندر أن رقم «واتساب» المخصص لعملها لا يزال بحوزة مساعدتها السابقة التي ترفض تسليمه، بحسب روايتها، محذّرة من استخدامه في أمور لا علم لها بها. ونشرت وسائل اتصال جديدة لاعتمادها في المراسلات المهنية.
ووجّهت اعتذاراً إلى الجهات التي لم تتلقَّ رداً، مؤكدة أن ما جرى لا يعكس طريقتها في التعامل أو تقديرها لفرص التعاون، ومتمنية ألا تؤثر هذه التجربة في علاقاتها المهنية المقبلة.
وعبّرت سندر عن شعورها بالخذلان في منشور أرفقته بعبارة «حسبي الله ونعم الوكيل»، مشيرة إلى أن استغلال الثقة كان الجانب الأقسى في التجربة.
أثار مقطع فيديو نشرته الفنانة العراقية رحمة رياض عبر حسابها على «إنستغرام» موجة من التساؤلات حول حملها بطفلها الثاني، بعدما ظهرت وهي تحمل مظلة وتتساقط عليها ألوان الطلاء، بينها اللون الوردي الذي اعتبره بعض المتابعين إشارة إلى انتظارها مولودة أنثى.
في حلقة استثنائية من بودكاست "مساحة خاصة" بموسمه الثاني، يستضيف الإعلامي علي ياسين النجم السوري عبد المنعم عمايري في مواجهة صريحة ومليئة بالمفاجآت، يفتح خلالها ملفات شخصية ومهنية وإنسانية لم يتحدث عنها بهذه الجرأة من قبل.
احتفلت المؤثرة رغد المحارب بعيد ميلادها في أجواء مميزة، حضرت فيها الموسيقى والفرح، وكان أبرز محطاتها مشاركة الفنانة اللبنانية نانسي عجرم التي غنّت لها وأشعلت أجواء المناسبة، مضيفةً إلى الاحتفال لحظات حرصت رغد على توثيقها ومشاركتها مع متابعيها.