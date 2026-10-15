عبير سندر تكشف أزمة مع مساعدتها السابقة وتعتذر للشركات

وأوضحت سندر أن رقم «واتساب» المخصص لعملها لا يزال بحوزة مساعدتها السابقة التي ترفض تسليمه، بحسب روايتها، محذّرة من استخدامه في لا علم لها بها. ونشرت وسائل اتصال لاعتمادها في المراسلات المهنية.

ووجّهت اعتذاراً إلى الجهات التي لم تتلقَّ رداً، مؤكدة أن ما جرى لا يعكس طريقتها في التعامل أو تقديرها لفرص التعاون، ومتمنية ألا تؤثر هذه التجربة في علاقاتها المهنية المقبلة.

وعبّرت سندر عن شعورها بالخذلان في منشور أرفقته بعبارة «حسبي الله ونعم الوكيل»، مشيرة إلى أن استغلال الثقة كان الجانب الأقسى في التجربة.