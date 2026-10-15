رحمة رياض تكشف عن جـ ـنس مولودها الثاني؟ فيديو يثير ضجة واسعة

وسرعان ما انتقل هذا التفسير إلى عدد من المواقع الإخبارية، التي تناولت الفيديو باعتباره إعلاناً عن جنس الجنين. ونشر موقع «العاصمة» خبراً يفيد بأن رحمة تنتظر طفلة، مستنداً إلى ظهور اللون الوردي في المقطع، من دون أن يتضمن الخبر تصريحاً مباشراً للفنانة تؤكد فيه حملها أو تكشف جنس مولودها المنتظر.

لكن الفيديو يحمل سياقاً مختلفاً عن التأويلات التي رافقت انتشاره؛ إذ يأتي ضمن حملة ترويجية لمجلة «فوغ العربية»، احتفاءً بالفن والإبداع، وليس بوصفه إعلاناً صريحاً عن مناسبة عائلية. وأوضحت المجلة، في مادة نشرتها عن الحملة، أن رحمة تشارك في فيلم ترويجي يسبق فعالية «Vogue Arabia Ball: Art Edition»، المقررة في دبي خلال تشرين الثاني المقبل.وتقوم فكرة المقطع على خروج الفنانة من أجواء الغناء المعتادة إلى تجربة بصرية تعتمد على الألوان والحركة والتعبير العفوي. وتظهر رحمة في بدايته داخل استوديو أبيض، قبل أن تحمل المظلة مع بدء تساقط الطلاء، ويتحوّل المكان تدريجياً إلى مساحة ملوّنة، وصولاً إلى كتابتها عبارة «فوغ هي الفن» على الجدار.وبذلك، فإن اللون الوردي الذي استندت إليه الأخبار المتداولة يندرج ضمن العناصر البصرية للحملة، ولا يكفي وحده لإثبات الحمل أو تحديد جنس الجنين. كما أن نشر الفيديو في إطار تعاون مع مجلة عالمية لا يمنع وجود أخبار شخصية لدى الفنانة، لكنه لا يتيح تأكيدها من دون إعلان واضح منها أو معلومات موثقة مستقلة عن المشهد الترويجي.وتأتي هذه التكهنات فيما تحظى الحياة العائلية لرحمة وزوجها الفنان ألكسندر علوم باهتمام متابعيهما، خصوصاً بعد إنجابهما طفلتهما الأولى عالية، ومشاركتهما محطات من حياتهما معها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.وحتى تتضح الصورة بإعلان مباشر، يبقى خبر انتظار رحمة رياض طفلة ثانية من الأخبار المتداولة إعلامياً التي لم تؤكدها المصادر المتاحة بتصريح شخصي منها. أما المؤكد بشأن الفيديو، فهو ارتباطه بحملة فنية لـ«فوغ العربية»، ما يجعل الفصل بين مضمونه الترويجي والتفسيرات المتعلقة بحياتها الخاصة ضرورياً عند نقل الخبر، خصوصاً مع تحوّل تفاصيل بصرية بسيطة إلى عناوين جازمة عن الحمل والأمومة.