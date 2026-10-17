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«وحشني صوتك وضحكتك».. نجل سليمان عيد يُبكي القلوب برسالة مؤثرة في ذكرى ميلاده
«وحشني صوتك وضحكتك».. نجل سليمان عيد يُبكي القلوب برسالة مؤثرة في ذكرى ميلاده
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«وحشني صوتك وضحكتك».. نجل سليمان عيد يُبكي القلوب برسالة مؤثرة في ذكرى ميلاده

فن و منوعات

2026-10-17 | 06:53
«وحشني صوتك وضحكتك».. نجل سليمان عيد يُبكي القلوب برسالة مؤثرة في ذكرى ميلاده
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Aljadeed
«وحشني صوتك وضحكتك».. نجل سليمان عيد يُبكي القلوب برسالة مؤثرة في ذكرى ميلاده

أحيا نجل الفنان المصري الراحل سليمان عيد ذكرى ميلاد والده بطريقة مؤثرة، بعدما شارك مقطع فيديو قديماً جمعهما في إحدى المناسبات العائلية، وأرفقه برسالة مليئة بالحزن والاشتياق، عبّر من خلالها عن افتقاده لوجود والده وصوته وضحكته، في أول ذكرى لميلاده بعد رحيله.

ونشر نجل سليمان عيد الفيديو عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، مستعيداً لحظات سعيدة عاشها برفقة والده، تحولت اليوم إلى ذكريات يستحضرها بحنين، بعدما غاب الفنان المصري عن أسرته ومحبيه.

ووجّه إلى والده الراحل كلمات مؤثرة قال فيها: «عيد ميلاد أبويا حبيبي.. وحشتني أوي يا حبيبي، وحشني وجودك وصوتك وضحكتك، وحشني إنك تكون موجود في كل لحظة حلوة».

ولم تقتصر رسالته على التعبير عن الاشتياق، بل استعاد من خلالها قيمة اللحظات التي جمعته بوالده، والتي أصبحت تحمل معنى مختلفاً بعد وفاته، خصوصاً المناسبات العائلية التي اعتاد سليمان عيد مشاركتها مع أحبائه.

وأضاف في رسالته: «كل سنة وإنت في مكان أحسن يا حبيبي، لحد ما يجمعني بيك لقاء مفيهوش فراق»، مختتماً كلماته بالدعاء لوالده بالرحمة والمغفرة، وأن يجعل الله عيد ميلاده في الجنة أجمل.

وأثار المنشور تفاعلاً بين المتابعين، الذين عبّروا عن تأثرهم بكلمات نجل الفنان الراحل، وحرصوا على الدعاء لسليمان عيد بالرحمة، مستذكرين حضوره المميز في الأعمال الفنية وشخصيته المرحة التي ارتبطت بذاكرة الجمهور لسنوات طويلة.

ويأتي إحياء ذكرى ميلاد سليمان عيد بعد أشهر من رحيله، إذ توفي الفنان المصري في 18 أبريل 2025، عن عمر ناهز 63 عاماً، إثر أزمة صحية مفاجئة، تاركاً وراءه مسيرة فنية حافلة بالأعمال الكوميدية والدرامية.

وكان خبر وفاته قد شكّل صدمة في الوسط الفني المصري، حيث نعاه عدد كبير من زملائه ومحبيه، الذين استعادوا مواقفه الإنسانية وروحه المرحة وعلاقاته الطيبة مع نجوم الفن.

وعلى مدار مسيرته، استطاع سليمان عيد أن يحجز لنفسه مكانة خاصة لدى الجمهور، من خلال أدواره التي جمعت بين الكوميديا والأداء العفوي، وشارك في عشرات الأعمال السينمائية والتلفزيونية إلى جانب أبرز نجوم مصر.

ورغم مرور الوقت على رحيله، لا يزال اسمه حاضراً في ذاكرة جمهوره وأسرته، فيما أعاد الفيديو الذي نشره نجله تسليط الضوء على الجانب الإنساني من حياة الفنان الراحل، بعيداً عن الكاميرات والأعمال الفنية.

وتحوّلت ذكرى ميلاده هذا العام إلى مناسبة امتزجت فيها مشاعر الحنين والحزن، بعدما اختار نجله أن يحتفل به من خلال استعادة ضحكته وصوته ولحظاتهما المشتركة، في رسالة تؤكد أن غيابه لا يزال يترك فراغاً كبيراً في حياة عائلته.

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