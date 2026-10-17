أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
أخبار لبنان
الشرق الأوسط والعالم
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
عبير أحمد تهاجم شقيقتها نادية بعد طلبها المساعدة: «ليش أنا أشيل مسؤوليتها؟»
عبير أحمد تهاجم شقيقتها نادية بعد طلبها المساعدة: «ليش أنا أشيل مسؤوليتها؟»
A-
A+

عبير أحمد تهاجم شقيقتها نادية بعد طلبها المساعدة: «ليش أنا أشيل مسؤوليتها؟»

فن و منوعات

2026-10-17 | 06:50
عبير أحمد تهاجم شقيقتها نادية بعد طلبها المساعدة: «ليش أنا أشيل مسؤوليتها؟»
العودة الى الأعلى
Aljadeed
عبير أحمد تهاجم شقيقتها نادية بعد طلبها المساعدة: «ليش أنا أشيل مسؤوليتها؟»

خرجت الفنانة الكويتية عبير أحمد عن صمتها للرد على موجة الانتقادات التي طالتها خلال الأيام الماضية، عقب انتشار مقطع فيديو لشقيقتها الفنانة نادية كرم تستغيث فيه بسبب تدهور أوضاعها الصحية والمادية، وتناشد رجال الأعمال مساعدتها على تأمين نفقات العلاج، ما أثار حالة واسعة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي مقاطع فيديو نشرتها عبر حسابها على «سناب شات»، عبّرت عبير أحمد عن استيائها من تحميلها وحدها مسؤولية الإنفاق على شقيقتها، مؤكدة أنها لم تتخلّ عنها طوال السنوات الماضية، بل تكفلت بمصاريفها وقدمت لها مساعدات مالية مستمرة، رغم المسؤوليات الكبيرة التي تتحملها تجاه أسرتها وأبنائها.

وأوضحت عبير أنها دعمت نادية طوال فترة إقامتها في الكويت، وكانت ترسل إليها مبالغ مالية بصورة منتظمة، مشيرة إلى أنها تحملت أعباء عائلية متعددة على مدار سنوات طويلة، من بينها المساهمة في رعاية ابنة شقيقتها.

وتساءلت عن سبب توجيه الانتقادات إليها تحديداً، رغم وجود أشقاء آخرين يقيمون في مصر، معتبرة أن مسؤولية مساعدة نادية يجب ألا تقع على عاتقها وحدها، خصوصاً أنها مطلقة وتتحمل مسؤولية أبنائها.

وكشفت أن لديها شقيقين في مصر، أحدهما يمتلك شركة سياحية، والآخر يحمل الجنسية الأميركية، بحسب روايتها، متسائلة عن سبب عدم مطالبتهم بالمساهمة في مساعدة شقيقتهم، بدلاً من تحميلها كامل المسؤولية.

كما نفت ما تردد عن ترك شقيقتها دون مسكن مناسب، مؤكدة أن نادية تمتلك شقة ورثتها عن والدتهما، ومستغربة الانتقادات التي تعرضت لها بسبب عدم توفير أثاث أو جهاز تكييف لها.

وتحدثت الفنانة الكويتية عن مشوارها الفني الممتد لأكثر من 32 عاماً، مؤكدة أنها لم تصل إلى ما هي عليه بسهولة، بل أمضت سنوات طويلة في العمل والاجتهاد، وكانت تضطر أحياناً إلى البقاء في مواقع التصوير حتى ساعات متأخرة لتأمين مستقبل أسرتها.

وأضافت أنها لا تزال تتحمل التزامات مالية وعائلية كبيرة، خصوصاً تجاه أبنائها الذين تخرجوا منذ عام، لكنهم لم يتمكنوا من الحصول على فرص عمل حتى الآن، مشددة على أن ظروفها لا تسمح لها بتحمل مسؤولية جميع أفراد العائلة.

وردت أيضاً على الانتقادات المتعلقة بسفرها إلى لندن لزيارة أبنائها، مؤكدة أن سفرها لا يعني قدرتها على التكفل بجميع نفقات شقيقتها، وأن من حقها الاهتمام بحياتها الشخصية وأولادها دون أن تتعرض للاتهامات.

وفي جانب آخر من حديثها، تطرقت عبير أحمد إلى وضعها الصحي، مشيرة إلى معاناتها من مرض الوهن العضلي الوبيل، وهو ما يجعل الضغوط النفسية التي تمر بها مصدر قلق إضافي بالنسبة إليها.

وأعربت عن حزنها الشديد بسبب ما وصفته بعدم تقدير شقيقتها للمساعدات التي قدمتها لها طوال السنوات الماضية، مؤكدة أنها لم تسمع منها كلمات شكر تعكس حجم التضحيات التي تحملتها من أجلها.

وكشفت أنها حولت مبلغاً مالياً جديداً إلى نادية خلال الفترة الأخيرة، رغم الخلافات بينهما، مشددة على أنها لم تتوقف عن مساعدتها، وأن الاتهامات الموجهة إليها بالتخلي عنها لا تعكس حقيقة ما قدمته لها، وفق روايتها.

كما تحدثت عن شعورها بالاستفزاز من تصريحات شقيقتها المتكررة، متهمة إياها بمحاولة الظهور أمام الجمهور في صورة الضحية، ومعتبرة أن نقل الخلافات العائلية إلى مواقع التواصل الاجتماعي وضعها في موقف محرج وأجبرها على كشف تفاصيل كانت تفضل إبقاءها بعيداً عن الأضواء.

وجاء رد عبير أحمد بعدما أثارت نادية كرم تعاطفاً واسعاً إثر ظهورها في مقطع فيديو تحدثت خلاله عن معاناتها مع المرض وصعوبة ظروفها المعيشية في مصر، مشيرة إلى عدم قدرتها على تحمل تكاليف العلاج وبعض احتياجاتها المنزلية الأساسية.

وكانت نادية قد تحدثت عن معاناتها من ارتفاع درجات الحرارة داخل منزلها، وعدم قدرتها على توفير جهاز تكييف، إلى جانب احتياجاتها الطبية التي تتطلب نفقات تفوق إمكاناتها المادية، ما دفعها إلى طلب المساعدة علناً.

وأدت استغاثتها إلى توجيه انتقادات لشقيقتها عبير أحمد، إذ تساءل عدد من المتابعين عن سبب عدم مساعدتها رغم نجاحها الفني، قبل أن تخرج الأخيرة لتؤكد أنها قدمت الدعم المالي لسنوات ولا تزال تساعدها حتى الآن.

وأعادت الأزمة تسليط الضوء على العلاقة بين الشقيقتين، وسط تفاعل متباين من الجمهور، بين من تعاطف مع نادية بسبب ظروفها الصحية والمعيشية، ومن رأى أن عبير ليست ملزمة بتحمل جميع الأعباء بمفردها، خصوصاً في ظل مسؤولياتها الأسرية ووضعها الصحي.

وتبقى تفاصيل المساعدات المالية والخلافات العائلية ضمن ما أعلنته عبير أحمد في ردها، في وقت أثار فيه خروج الخلاف إلى العلن تساؤلات حول إمكانية التوصل إلى تسوية عائلية بعيداً عن مواقع التواصل الاجتماعي.

اقرأ ايضا في فن و منوعات

هاني رمزي ضيف علي ياسين في بودكاست "مساحة خاصة" الليلة على الجديد
07:16

هاني رمزي ضيف علي ياسين في بودكاست "مساحة خاصة" الليلة على الجديد

يحلّ النجم المصري هاني رمزي ضيفاً مع الإعلامي علي ياسين في حلقة جديدة من الموسم الثاني لبودكاست "مساحة خاصة"، تُعرض الليلة الساعة 20:40 على قناة "الجديد"، بالتزامن مع قناة "الجديد الفن" عبر يوتيوب.

07:16

هاني رمزي ضيف علي ياسين في بودكاست "مساحة خاصة" الليلة على الجديد

يحلّ النجم المصري هاني رمزي ضيفاً مع الإعلامي علي ياسين في حلقة جديدة من الموسم الثاني لبودكاست "مساحة خاصة"، تُعرض الليلة الساعة 20:40 على قناة "الجديد"، بالتزامن مع قناة "الجديد الفن" عبر يوتيوب.

«وحشني صوتك وضحكتك».. نجل سليمان عيد يُبكي القلوب برسالة مؤثرة في ذكرى ميلاده
06:53

«وحشني صوتك وضحكتك».. نجل سليمان عيد يُبكي القلوب برسالة مؤثرة في ذكرى ميلاده

أحيا نجل الفنان المصري الراحل سليمان عيد ذكرى ميلاد والده بطريقة مؤثرة، بعدما شارك مقطع فيديو قديماً جمعهما في إحدى المناسبات العائلية، وأرفقه برسالة مليئة بالحزن والاشتياق، عبّر من خلالها عن افتقاده لوجود والده وصوته وضحكته، في أول ذكرى لميلاده بعد رحيله.

06:53

«وحشني صوتك وضحكتك».. نجل سليمان عيد يُبكي القلوب برسالة مؤثرة في ذكرى ميلاده

أحيا نجل الفنان المصري الراحل سليمان عيد ذكرى ميلاد والده بطريقة مؤثرة، بعدما شارك مقطع فيديو قديماً جمعهما في إحدى المناسبات العائلية، وأرفقه برسالة مليئة بالحزن والاشتياق، عبّر من خلالها عن افتقاده لوجود والده وصوته وضحكته، في أول ذكرى لميلاده بعد رحيله.

ابنة كيم كارداشيان تثير ضجة عالمية.. هل تخلّت نورث ويست عن اسم عائلتها؟
06:47

ابنة كيم كارداشيان تثير ضجة عالمية.. هل تخلّت نورث ويست عن اسم عائلتها؟

أثارت نورث ويست، الابنة الكبرى لنجمة تلفزيون الواقع الأميركية كيم كارداشيان ومغني الراب كانيي ويست، موجة واسعة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما انتشرت منشورات تزعم اتخاذها قراراً مفاجئاً بالتخلي عن اسم عائلتها، في خطوة ربطها البعض بخلافات مزعومة مع والديها ورغبتها في الاستقلال عنهما، رغم أنها لم تتجاوز الثالثة عشرة من عمرها.

06:47

ابنة كيم كارداشيان تثير ضجة عالمية.. هل تخلّت نورث ويست عن اسم عائلتها؟

أثارت نورث ويست، الابنة الكبرى لنجمة تلفزيون الواقع الأميركية كيم كارداشيان ومغني الراب كانيي ويست، موجة واسعة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما انتشرت منشورات تزعم اتخاذها قراراً مفاجئاً بالتخلي عن اسم عائلتها، في خطوة ربطها البعض بخلافات مزعومة مع والديها ورغبتها في الاستقلال عنهما، رغم أنها لم تتجاوز الثالثة عشرة من عمرها.

اخترنا لكم
انجازات إيلون ماسك.. يدمرها تأييده السياسي
07:32
هاني رمزي ضيف علي ياسين في بودكاست "مساحة خاصة" الليلة على الجديد
07:16
«وحشني صوتك وضحكتك».. نجل سليمان عيد يُبكي القلوب برسالة مؤثرة في ذكرى ميلاده
06:53
ابنة كيم كارداشيان تثير ضجة عالمية.. هل تخلّت نورث ويست عن اسم عائلتها؟
06:47

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا.اضغط هنا
أوافق
أخبار
موقع البرامج
جدول
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
أخبار لبنان
الشرق الأوسط والعالم
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026