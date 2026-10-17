عبير أحمد تهاجم شقيقتها نادية بعد طلبها المساعدة: «ليش أنا أشيل مسؤوليتها؟»

وفي مقاطع فيديو نشرتها عبر حسابها على «سناب شات»، عبّرت عبير عن استيائها من تحميلها وحدها مسؤولية الإنفاق على شقيقتها، مؤكدة أنها لم تتخلّ عنها طوال السنوات الماضية، بل تكفلت بمصاريفها وقدمت لها مساعدات مالية مستمرة، رغم المسؤوليات الكبيرة التي تتحملها تجاه أسرتها وأبنائها.

وأوضحت عبير أنها دعمت نادية طوال فترة إقامتها في الكويت، وكانت ترسل إليها مبالغ مالية بصورة منتظمة، مشيرة إلى أنها تحملت أعباء عائلية متعددة على مدار سنوات طويلة، من بينها المساهمة في رعاية ابنة شقيقتها.

وتساءلت عن سبب الانتقادات إليها تحديداً، رغم وجود أشقاء آخرين يقيمون في مصر، معتبرة أن مسؤولية مساعدة نادية يجب ألا تقع على عاتقها وحدها، خصوصاً أنها مطلقة وتتحمل مسؤولية أبنائها.

وكشفت أن لديها شقيقين في مصر، أحدهما يمتلك شركة سياحية، والآخر يحمل الجنسية الأميركية، بحسب روايتها، متسائلة عن سبب عدم مطالبتهم بالمساهمة في مساعدة شقيقتهم، بدلاً من تحميلها كامل المسؤولية.

كما نفت ما عن ترك شقيقتها دون مسكن مناسب، مؤكدة أن نادية تمتلك شقة ورثتها عن والدتهما، ومستغربة الانتقادات التي تعرضت لها بسبب عدم توفير أثاث أو جهاز تكييف لها.

وتحدثت الفنانة عن مشوارها الفني الممتد لأكثر من 32 عاماً، مؤكدة أنها لم تصل إلى ما هي عليه بسهولة، بل أمضت سنوات طويلة في العمل والاجتهاد، وكانت تضطر أحياناً إلى البقاء في مواقع التصوير حتى ساعات متأخرة لتأمين مستقبل أسرتها.

وأضافت أنها لا تزال تتحمل التزامات مالية وعائلية كبيرة، خصوصاً تجاه أبنائها الذين تخرجوا منذ عام، لكنهم لم يتمكنوا من الحصول على فرص عمل حتى الآن، مشددة على أن ظروفها لا تسمح لها بتحمل مسؤولية جميع أفراد العائلة.

وردت أيضاً على الانتقادات المتعلقة بسفرها إلى لندن لزيارة أبنائها، مؤكدة أن سفرها لا يعني قدرتها على التكفل بجميع نفقات شقيقتها، وأن من حقها الاهتمام بحياتها الشخصية وأولادها دون أن تتعرض للاتهامات.

وفي جانب آخر من حديثها، تطرقت عبير أحمد إلى وضعها الصحي، مشيرة إلى معاناتها من مرض الوهن العضلي الوبيل، وهو ما يجعل الضغوط النفسية التي تمر بها مصدر قلق إضافي بالنسبة إليها.

وأعربت عن حزنها الشديد بسبب ما وصفته بعدم تقدير شقيقتها للمساعدات التي قدمتها لها طوال السنوات الماضية، مؤكدة أنها لم تسمع منها كلمات شكر تعكس حجم التضحيات التي تحملتها من أجلها.

وكشفت أنها حولت مبلغاً مالياً جديداً إلى نادية خلال الفترة ، رغم الخلافات بينهما، مشددة على أنها لم تتوقف عن مساعدتها، وأن الاتهامات الموجهة إليها بالتخلي عنها لا تعكس حقيقة ما قدمته لها، وفق روايتها.

كما تحدثت عن شعورها بالاستفزاز من تصريحات شقيقتها المتكررة، متهمة إياها بمحاولة الظهور أمام الجمهور في صورة ، ومعتبرة أن نقل الخلافات العائلية إلى وضعها في موقف محرج وأجبرها على كشف تفاصيل كانت تفضل إبقاءها بعيداً عن الأضواء.

وجاء رد عبير أحمد بعدما أثارت نادية كرم تعاطفاً واسعاً إثر ظهورها في مقطع فيديو تحدثت خلاله عن معاناتها مع المرض وصعوبة ظروفها المعيشية في مصر، مشيرة إلى عدم قدرتها على تحمل تكاليف العلاج وبعض احتياجاتها المنزلية الأساسية.

وكانت نادية قد تحدثت عن معاناتها من ارتفاع درجات الحرارة داخل منزلها، وعدم قدرتها على توفير جهاز تكييف، إلى جانب احتياجاتها الطبية التي تتطلب نفقات تفوق إمكاناتها المادية، ما دفعها إلى طلب المساعدة علناً.

وأدت استغاثتها إلى توجيه انتقادات لشقيقتها عبير أحمد، إذ تساءل عدد من المتابعين عن سبب عدم مساعدتها رغم نجاحها الفني، قبل أن تخرج الأخيرة لتؤكد أنها قدمت الدعم المالي لسنوات ولا تزال تساعدها حتى الآن.

وأعادت الأزمة تسليط الضوء على العلاقة بين الشقيقتين، وسط تفاعل متباين من الجمهور، بين من تعاطف مع نادية بسبب ظروفها الصحية والمعيشية، ومن رأى أن عبير ليست ملزمة بتحمل جميع الأعباء بمفردها، خصوصاً في ظل مسؤولياتها الأسرية ووضعها الصحي.

وتبقى تفاصيل المساعدات المالية والخلافات العائلية ضمن ما أعلنته عبير أحمد في ردها، في وقت أثار فيه خروج الخلاف إلى العلن تساؤلات حول إمكانية التوصل إلى تسوية عائلية بعيداً عن مواقع التواصل الاجتماعي.