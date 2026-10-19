تايغر شروف ينجو من هجوم في مومباي.. إصابة شخصين وبدأ تحقيق لملاحقة المتورطين

وبحسب شبكة «NDTV» الهندية
، أطلق ثلاثة مسلحين كانوا يستقلون دراجة نارية النار قرب سيارة شروف
أثناء مغادرته ملعباً لكرة القدم
في محيط «بوشبا بارك». وأكدت الشرطة أن نجم بوليوود لم يصب بالرصاص، بينما وثقت مقاطع فيديو متداولة حالة
الذعر والارتباك التي أعقبت الهجوم.
وباشرت شرطة مومباي تحقيقاتها، وخصصت خمس عشرة فرقة لتعقب المهاجمين، مع مراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة لتحديد هوياتهم ومسار فرارهم. كما وجهت سلطات ولاية ماهاراشترا بإجراء تحقيق سريع واتخاذ إجراءات صارمة بحق المتورطين.
وفي موازاة ذلك، تداولت وسائل إعلام مقطعاً لرجل يزعم انتماءه إلى عصابة «لورانس بيشنوي»، ويتحدث عن استهداف الممثل. وتحقق السلطات في هذه المزاعم، من دون إعلان نتيجة نهائية بشأن الجهة المسؤولة أو دوافع الهجوم