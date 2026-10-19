تايغر شروف ينجو من هجوم في مومباي.. إصابة شخصين وبدأ تحقيق لملاحقة المتورطين

نجا الممثل تايغر من هجوم مسلح استهدف سيارته في منطقة جوهو بمدينة مومباي، مساء الأحد، فيما أصيب سائقه وشخص آخر، ونقلا إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وبحسب شبكة «NDTV» ، أطلق ثلاثة مسلحين كانوا يستقلون دراجة نارية النار قرب سيارة أثناء مغادرته ملعباً في محيط «بوشبا بارك». وأكدت الشرطة أن نجم بوليوود لم يصب بالرصاص، بينما وثقت مقاطع فيديو متداولة الذعر والارتباك التي أعقبت الهجوم.