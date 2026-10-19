هيا مرعشلي تتعرض لموقف محرج في مهرجان الجونة أثناء تصويرها على السجادة الحمراء!

وفي التفاصيل، كانت تقف أمام عدسات المصورين على السجادة الحمراء لالتقاط الصور، قبيل عرض فيلم "عودة كابتن كابونجا"، عندما انطفأت الأنوار المخصصة للتصوير، وسط معلومات متداولة عن تأخر وصولها عن الموعد المحدد.

وأثار الفيديو جدلاً واسعاً بين المتابعين، إذ اعتبر البعض أن ما حدث تصرف غير لائق بحق الفنانة ، بينما رأى آخرون أن إطفاء الأنوار إجراء تنظيمي مرتبط بانتهاء الوقت المخصص للسجادة الحمراء، وليس استهدافاً شخصياً لها.

ورغم الجدل، خطفت هيا الأنظار بإطلالة بيضاء أنيقة، نسّقتها مع حقيبة باللون البيج وتسريحة شعر مرفوعة، لتتلقى إشادات بجمالها وأناقتها.