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هيا مرعشلي تتعرض لموقف محرج في مهرجان الجونة أثناء تصويرها على السجادة الحمراء!
هيا مرعشلي تتعرض لموقف محرج في مهرجان الجونة أثناء تصويرها على السجادة الحمراء!
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هيا مرعشلي تتعرض لموقف محرج في مهرجان الجونة أثناء تصويرها على السجادة الحمراء!

فن و منوعات

2026-10-19 | 05:24
هيا مرعشلي تتعرض لموقف محرج في مهرجان الجونة أثناء تصويرها على السجادة الحمراء!
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Aljadeed
هيا مرعشلي تتعرض لموقف محرج في مهرجان الجونة أثناء تصويرها على السجادة الحمراء!

تصدرت الفنانة هيا مرعشلي مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار مقطع فيديو يوثق موقفاً محرجاً تعرضت له خلال حضورها فعاليات الدورة التاسعة من مهرجان الجونة السينمائي في مصر.

وفي التفاصيل، كانت مرعشلي تقف أمام عدسات المصورين على السجادة الحمراء لالتقاط الصور، قبيل عرض فيلم "عودة كابتن كابونجا"، عندما انطفأت الأنوار المخصصة للتصوير، وسط معلومات متداولة عن تأخر وصولها عن الموعد المحدد.

وأثار الفيديو جدلاً واسعاً بين المتابعين، إذ اعتبر البعض أن ما حدث تصرف غير لائق بحق الفنانة السورية، بينما رأى آخرون أن إطفاء الأنوار إجراء تنظيمي مرتبط بانتهاء الوقت المخصص للسجادة الحمراء، وليس استهدافاً شخصياً لها.

ورغم الجدل، خطفت هيا الأنظار بإطلالة بيضاء أنيقة، نسّقتها مع حقيبة باللون البيج وتسريحة شعر مرفوعة، لتتلقى إشادات واسعة بجمالها وأناقتها.

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