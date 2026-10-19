إليسا تحتفل بعيد ميلاد صديقها المقرّب وديع النجار في شوارع بيروت

وانتشر عبر مقطع فيديو يوثّق لحظات الاحتفال، حيث ظهر وهو يقطع قالب الحلوى الخاص بعيد ميلاده، فيما بدت إليسا في غاية السعادة، وهي تشاركه هذه المناسبة المميزة بحماس وعفوية.

ولفتت إليسا الأنظار بابتسامتها وفرحتها الواضحة خلال الاحتفال، إذ عكست اللقطات أجواء الصداقة القوية التي تجمعها بوديع منذ سنوات.

وتفاعل عدد من المتابعين مع الفيديو المتداول، معربين عن إعجابهم بعفوية إليسا وحرصها على مشاركة صديقها المقرّب لحظاته السعيدة، خصوصاً أن الاحتفال جاء بعيداً عن الأجواء الرسمية، وفي أحد مواقع التصوير وسط شوارع .