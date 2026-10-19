مشهد عفوي لوالد وائل كفوري في حفل الوليد الحلاني.. تفاعل بحماس وشاركه الغناء!

وأظهرت اللقطات والد وائل كفوري وهو يقف من مكانه بين الحضور لتحية الوليد الحلاني، ويشاركه الغناء بحماس واضح، في مشهد عفوي أثار تفاعلاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصاً أن ظهوره في الحفلات الغنائية غالباً ما يلفت انتباه الجمهور.
وليست هذه المرة الأولى التي يتصدر فيها والد وائل كفوري اهتمام المتابعين، إذ سبق أن انتشرت مقاطع فيديو له خلال حضوره حفلات نجله، ظهر فيها متأثراً ومنسجماً مع أغنياته، فيما أشاد الجمهور بالعلاقة التي تجمعهما، ولفت كثيرون إلى الشبه الكبير بين الأب وابنه.
وأعاد الفيديو الجديد تسليط الضوء على والد النجم اللبناني، الذي خطف الأنظار هذه المرة خلال حفل الوليد الحلاني، بتفاعله العفوي وحماسته الواضحة أثناء الغناء.
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