مشهد عفوي لوالد وائل كفوري في حفل الوليد الحلاني.. تفاعل بحماس وشاركه الغناء!

وأظهرت اللقطات والد وهو يقف من مكانه بين الحضور لتحية ، ويشاركه الغناء بحماس واضح، في عفوي أثار تفاعلاً عبر ، خصوصاً أن ظهوره في الحفلات الغنائية غالباً ما يلفت انتباه الجمهور.

وليست هذه المرة الأولى التي يتصدر فيها والد وائل اهتمام المتابعين، إذ سبق أن انتشرت مقاطع فيديو له خلال حضوره حفلات نجله، ظهر فيها متأثراً ومنسجماً مع أغنياته، فيما أشاد الجمهور بالعلاقة التي تجمعهما، ولفت كثيرون إلى الشبه الكبير بين الأب وابنه.

وأعاد الفيديو الجديد تسليط الضوء على والد النجم اللبناني، الذي خطف الأنظار هذه المرة خلال حفل ، بتفاعله العفوي وحماسته الواضحة أثناء الغناء.