وصول الفنان فضل شاكر إلى الرياض استعدادًا لحفل عودته المنتظر بعد 14 عامًا من الغياب!

ووثّق معالي المستشار آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه في ، لحظات وصول فضل شاكر من خلال مقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على ، وأرفقه بتعليق: «الفنان الكبير وصل الرياض».

وأظهر الفيديو الاستقبال الحافل الذي حظي به الفنان اللبناني وابنه محمد، بدءًا من وصول السيارات التي أقلّتهما، وصولًا إلى الأحاديث العفوية والأجواء الترحيبية التي رافقت استقبالهما.

ولفت فضل شاكر وابنه الأنظار بإطلالتين متناسقتين باللون الأسود، مع اعتماد النظارات الشمسية الداكنة، في مشاهد حظيت بتفاعل واسع عبر .

وانهالت تعليقات الجمهور المرحّبة بوصول الفنان إلى السعودية، حيث كتب متابعون «نورت الرياض» و«أهلًا في وطنك الثاني»، فيما عبّر آخرون عن حماستهم لحضور حفل عودته المنتظر.

ويستعد فضل شاكر لإحياء حفله الأول يوم الخميس 22 أكتوبر على مسرح أبو بكر ، تحت عنوان «عودة الغايب»، بعدما نفدت تذاكره خلال الساعة الأولى من طرحها، ما دفع المنظمين إلى الإعلان عن حفل ثانٍ يوم الجمعة 23 أكتوبر، شهد بدوره إقبالًا جماهيريًا كبيرًا.

وتحمل هذه العودة أهمية خاصة في مسيرة فضل شاكر، إذ تعيده إلى مواجهة جمهوره مباشرةً بعد سنوات طويلة من الابتعاد عن الحفلات، في ليلة يُنتظر أن تجمع بين الحنين إلى أغنياته القديمة وأعماله الجديدة.

وفي هذا السياق، تنقل شاشة «الجديد» حصريًا في الحفل الأول لفضل شاكر من الرياض، مباشرةً مساء الخميس 22 أكتوبر، بعد نشرة المسائية، ليتمكن الجمهور اللبناني من متابعة هذه العودة الفنية المنتظرة.