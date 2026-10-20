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غيث مروان و سارة الورع يستقبلان مولودهما الأول وفخامة الديكور تتصدر
غيث مروان و سارة الورع يستقبلان مولودهما الأول وفخامة الديكور تتصدر
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غيث مروان و سارة الورع يستقبلان مولودهما الأول وفخامة الديكور تتصدر

فن و منوعات

2026-10-20 | 05:24
غيث مروان و سارة الورع يستقبلان مولودهما الأول وفخامة الديكور تتصدر
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Aljadeed
غيث مروان و سارة الورع يستقبلان مولودهما الأول وفخامة الديكور تتصدر

أعلن صانعا المحتوى السوريان غيث مروان وسارة الورع، الاثنين، ولادة طفلهما الأول «ريان» وشاركا عبر حسابيهما الرسميين على إنستغرام مجموعة صور جمعتهما بمولودهما، من دون الكشف عن ملامح وجهه، لتبدأ بذلك مرحلة جديدة في حياتهما العائلية، بعد قرابة ثلاثة أعوام على زواجهما.

ووثّق غيث رحلة استقبال مولودهما في فيديو نشره عبر قناته الرسمية على يوتيوب بعنوان «كبرت عيلتنا». وتضمّن المقطع محطات من الأيام التي سبقت الولادة، مرورًا بيوم استقبال ريان في 15 تشرين الأول الجاري، وصولًا إلى عودة الأسرة إلى المنزل وبداية حياتها مع الطفل.
وجمع الفيديو بين لحظات الانتظار وتفاصيل الولادة واستقبال المولود، كما أظهر فخامة الديكور الذي رافق المناسبة. واختار الثنائي مشاركة هذه المحطات مع الجمهور مع إبقاء وجه طفلهما بعيدًا عن الصور المنشورة، مكتفيين بتوثيق وجوده بينهما من دون إظهار ملامحه.
ديكور 
ومن بين التفاصيل التي تضمّنها الفيديو، هدية قدّمها غيث لزوجته بمناسبة الولادة، تمثّلت في خاتم مرصّع بماسة وحجر «توباز» أزرق، في إشارة إلى الأم وابنها. وشكّلت الهدية تذكارًا لهذه المرحلة التي انتقل فيها الزوجان إلى تجربة الأبوة والأمومة للمرة الأولى.
وبعد إعلان الخبر، عبّرت سارة عن امتنانها لزوجها برسالة نشرتها عبر خاصية القصص على إنستغرام، وصفته فيها بـ«الحبيب والسند»، وشكرته على وقوفه إلى جانبها خلال أصعب اللحظات. وكتبت: «شكرًا لأنك كنت قوتي وقت ضعفي، ولأنك خليت أصعب لحظات حياتي من أغلى ذكرياتي»، معبّرة عن أثر دعمه في تجربتها.
ولم تغب والدتها عن رسائل الشكر، إذ وجّهت إليها كلمات مؤثرة أكدت فيها أن وجودها منحها الأمان والقوة. وقالت: «وجودك كان أماني وقوتي، وإيدك اللي ماسكتني ودعواتك رح يضلوا بقلبي كل العمر». وأضافت أن دخولها تجربة الأمومة جعلها تشعر بصورة أعمق بما بذلته والدتها من تعب وتضحيات من أجل أبنائها.
وكان غيث وسارة قد أعلنا في نيسان الماضي انتظارهما مولودهما الأول، ثم شاركا متابعيهما خبر الكشف عن جنسه عبر حساباتهما الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط تفاعل واسع.
 ومع إعلان ولادة ريان، اختتم الثنائي فترة الانتظار بمشاركة صور وتفاصيل من المناسبة، ورسائل عائلية عبّرت عن مشاعر سارة تجاه زوجها ووالدتها في بداية تجربتها كأم.

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