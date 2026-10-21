بلقيس فتحي تحتفل بعيد ميلادها وسط شوارع بيروت

احتفلت الفنانة بلقيس فتحي بعيد ميلادها، الذي يصادف الأربعاء 21 أكتوبر/تشرين الأول، بطريقة عفوية ومختلفة عن المعتاد، حيث اختارت مشاركة جمهورها لحظات طريفة من أجواء احتفالها، قبل أن تفاجئ متابعيها برسالة أعلنت فيها استعدادها لبدء مرحلة من حياتها، واعدة بأن تكون النسخة الأفضل من نفسها.





وخطفت بلقيس اهتمام متابعيها بعدما نشرت عبر حسابها الرسمي على منصة «إكس» مقطع فيديو ظهرت فيه وهي تسير في أحد الشوارع في ، مرتدية إطلالة نسّقتها مع مجموعة من البالونات باللونين والزهري، صُممت على هيئة كعكة عيد ميلاد.



وفي طريف، وضعت بلقيس كعكة البالونات فوق رأسها، وراحت تتجول بها في الشارع بطريقة عفوية، ما أضفى أجواء من المرح على الفيديو الذي تداوله محبوها عبر .



ولم تكتفِ الفنانة بالاحتفال، بل وجّهت رسالة خاصة إلى جمهورها، عبّرت فيها عن امتنانها للحب والدعم اللذين تتلقاهما باستمرار، وكتبت: «يوم ميلادي باقي عليه ساعات قليلة، نستقبل التهاني والتبريكات، شكرا على نعمة وجودكم في حياتي وكانت سنة رهيبة وجميلة وإن شاء الله من 21 أكتوبر راح أكون إنسانة والنسخة الأفضل من نفسي وانتو معاي أكيد».



وأثار حديث بلقيس عن التحول إلى «إنسانة جديدة» اهتمام متابعيها، خصوصاً أنها ربطت بداية هذه المرحلة بعيد ميلادها، في إشارة إلى رغبتها في تطوير نفسها وخوض عام جديد بروح مختلفة وطموحات أكبر، من دون خطوات محددة تعتزم اتخاذها.

وسرعان ما انهالت التعليقات والتهاني على منشورها، حيث عبّر الجمهور عن محبته للفنانة، متمنياً لها عاماً مليئاً بالسعادة والنجاح، فيما أشاد آخرون بعفويتها وطريقتها المرحة في الاحتفال بعيد ميلادها.



ويأتي احتفال بلقيس بعد عام شهد نشاطاً فنياً ملحوظاً، خصوصاً مع طرح ألبومها «غِلّ»، الذي ضم ثماني أغنيات، من بينها «أنا هنا»، و«زهر ليمون»، و«الحب يحلّي»، و«دلا يا قمر»، و«دراما».



وتميز الألبوم بتنوّع موسيقي جمع بين الأغنيات الرومانسية والإيقاعية والدرامية، إلى جانب تقديم أعمال باللهجات الخليجية واللبنانية والمغربية.