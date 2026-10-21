أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
أخبار لبنان
الشرق الأوسط والعالم
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
حكيم يفجع بوفاة شقيقه ويودعه بكلمات مؤثرة
حكيم يفجع بوفاة شقيقه ويودعه بكلمات مؤثرة
A-
A+

حكيم يفجع بوفاة شقيقه ويودعه بكلمات مؤثرة

فن و منوعات

2026-10-21 | 05:08
حكيم يفجع بوفاة شقيقه ويودعه بكلمات مؤثرة
العودة الى الأعلى
Aljadeed
حكيم يفجع بوفاة شقيقه ويودعه بكلمات مؤثرة

خيّم الحزن على الفنان المصري حكيم وعائلته، بعد وفاة شقيقه اللواء كامل عبد الصمد، في خبر أثار تفاعلاً واسعاً بين محبيه وزملائه في الوسط الفني، وسط رسائل التعزية والمواساة التي انهالت على المطرب المصري، خصوصاً بعد الكلمات المؤثرة التي ودّع بها شقيقه، واصفاً إياه بسنده في الحياة.

ومن المقرر أن تشيّع أسرة الراحل جثمانه اليوم الأربعاء، عقب صلاة الظهر من مسجد السيدة نفيسة في القاهرة، بحضور أفراد العائلة والأقارب والمقرّبين، الذين يودّعون اللواء كامل عبد الصمد إلى مثواه الأخير.

وكان الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية في مصر، من أوائل الذين أعلنوا خبر الوفاة، إذ نشر عبر حسابه الرسمي على موقع «فيسبوك» رسالة نعي قدّم فيها تعازيه إلى صديقه الفنان حكيم، قائلاً: «إنا لله وإنا إليه راجعون، خالص التعازي لأخي وصديق العمر الفنان حكيم لوفاة شقيقه الأستاذ كامل، اللهم ارحمه واغفر له وأسكنه فسيح جناتك».

من جهته، خرج حكيم عن صمته في أول تعليق له على رحيل شقيقه، وشارك عبر خاصية القصص المصورة على «إنستغرام» رسالة وداع حملت الكثير من الحزن والألم، عبّر فيها عن مكانة شقيقه الكبيرة في حياته.

وكتب: «إنا لله وإنا إليه راجعون، بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، انتقل إلى رحمة الله تعالى أخويا الغالي، شقيقي وسندي اللواء كامل عبد الصمد».

وأضاف في كلمات مؤثرة: «ربنا يرحمك ويغفر لك ويسكنك فسيح جناته، ويجعل مثواك الجنة، ويصبرنا على فراقك يا حبيبي، نسألكم الدعاء له بالرحمة والمغفرة».

وأظهرت رسالة حكيم حجم العلاقة العاطفية التي جمعته بشقيقه، لا سيما استخدامه عبارة «شقيقي وسندي»، التي عكست وقع الخسارة عليه.

وتأتي هذه الفاجعة في وقت يواصل فيه حكيم نشاطه الغنائي، بعدما طرح مؤخراً أغنية «نص ملعب قلبي»، من كلمات حازم إكس وألحان كريم الصباح، وتوزيع فريق فلسطيني، فيما تولّى هاني محروس أعمال المكس والماستر، وجرى تسجيلها في استوديوهات أحمد جودة.

اقرأ ايضا في فن و منوعات

بصورة نادرة ورسالة مؤثرة.. باسم سمرة يستعيد ذكرياته مع عادل إمام
07:36

بصورة نادرة ورسالة مؤثرة.. باسم سمرة يستعيد ذكرياته مع عادل إمام

استعاد الفنان المصري باسم سمرة ذكرياته مع الفنان الكبير عادل إمام، من خلال صورة نادرة جمعتهما في كواليس أحد الأعمال الفنية، أرفقها برسالة عفوية عبّر فيها عن محبته الكبيرة للزعيم وتقديره لمسيرته الفنية ومكانته الإنسانية.

07:36

بصورة نادرة ورسالة مؤثرة.. باسم سمرة يستعيد ذكرياته مع عادل إمام

استعاد الفنان المصري باسم سمرة ذكرياته مع الفنان الكبير عادل إمام، من خلال صورة نادرة جمعتهما في كواليس أحد الأعمال الفنية، أرفقها برسالة عفوية عبّر فيها عن محبته الكبيرة للزعيم وتقديره لمسيرته الفنية ومكانته الإنسانية.

تأجيل محاكمة فضل شاكر مجددًا الى هذا التاريخ
07:14

تأجيل محاكمة فضل شاكر مجددًا الى هذا التاريخ

أرجأت المحكمة العسكرية اللبنانية، اليوم الأربعاء 21 تشرين الأول، جلسة محاكمة الفنان فضل شاكر إلى الأربعاء 25 تشرين الثاني المقبل، بناءً على طلب تقدّمت به وكيلته القانونية المحامية أماتا مبارك، لاستكمال الإجراءات القانونية والاستماع إلى شهود أمنيين إضافيين.

07:14

تأجيل محاكمة فضل شاكر مجددًا الى هذا التاريخ

أرجأت المحكمة العسكرية اللبنانية، اليوم الأربعاء 21 تشرين الأول، جلسة محاكمة الفنان فضل شاكر إلى الأربعاء 25 تشرين الثاني المقبل، بناءً على طلب تقدّمت به وكيلته القانونية المحامية أماتا مبارك، لاستكمال الإجراءات القانونية والاستماع إلى شهود أمنيين إضافيين.

المستشار تركي آل الشيخ ينشر صورة لـ فضل شاكر أمام صورة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان
06:29

المستشار تركي آل الشيخ ينشر صورة لـ فضل شاكر أمام صورة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان

أثار المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، تفاعلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما نشر صورة جديدة للفنان اللبناني فضل شاكر، ظهر فيها واقفاً أمام صورة كبيرة لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

06:29

المستشار تركي آل الشيخ ينشر صورة لـ فضل شاكر أمام صورة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان

أثار المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، تفاعلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما نشر صورة جديدة للفنان اللبناني فضل شاكر، ظهر فيها واقفاً أمام صورة كبيرة لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

اخترنا لكم
باللون الوردي.. دلفينان يثيران الدهشة في مياه سلطنة عمان (شاهد الفيديو)
07:48
بصورة نادرة ورسالة مؤثرة.. باسم سمرة يستعيد ذكرياته مع عادل إمام
07:36
تأجيل محاكمة فضل شاكر مجددًا الى هذا التاريخ
07:14
المستشار تركي آل الشيخ ينشر صورة لـ فضل شاكر أمام صورة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان
06:29

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا.اضغط هنا
أوافق
أخبار
موقع البرامج
جدول
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
أخبار لبنان
الشرق الأوسط والعالم
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026