حكيم يفجع بوفاة شقيقه ويودعه بكلمات مؤثرة

ومن المقرر أن تشيّع أسرة الراحل جثمانه الأربعاء، عقب صلاة الظهر من السيدة نفيسة في القاهرة، بحضور أفراد العائلة والأقارب والمقرّبين، الذين يودّعون كامل عبد الصمد إلى مثواه الأخير.



وكان الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية في مصر، من أوائل الذين أعلنوا خبر الوفاة، إذ نشر عبر حسابه الرسمي على موقع «فيسبوك» رسالة نعي قدّم فيها تعازيه إلى صديقه الفنان حكيم، قائلاً: «إنا لله وإنا إليه راجعون، خالص التعازي لأخي وصديق العمر الفنان حكيم لوفاة شقيقه الأستاذ كامل، اللهم ارحمه واغفر له وأسكنه فسيح جناتك».



، خرج حكيم عن صمته في أول تعليق له على رحيل شقيقه، وشارك عبر خاصية القصص المصورة على «إنستغرام» رسالة وداع حملت الكثير من الحزن والألم، عبّر فيها عن مكانة شقيقه الكبيرة في حياته.



وكتب: «إنا لله وإنا إليه راجعون، بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، انتقل إلى رحمة الله تعالى أخويا الغالي، شقيقي وسندي اللواء كامل عبد الصمد».

وأضاف في كلمات مؤثرة: «ربنا يرحمك ويغفر لك ويسكنك فسيح جناته، ويجعل مثواك الجنة، ويصبرنا على فراقك يا ، نسألكم الدعاء له بالرحمة والمغفرة».

وأظهرت رسالة حكيم حجم العلاقة العاطفية التي جمعته بشقيقه، لا سيما استخدامه عبارة «شقيقي وسندي»، التي عكست وقع الخسارة عليه.

وتأتي هذه الفاجعة في وقت يواصل فيه حكيم نشاطه الغنائي، بعدما طرح مؤخراً أغنية «نص ملعب قلبي»، من كلمات حازم إكس وألحان الصباح، وتوزيع فريق فلسطيني، فيما تولّى هاني محروس أعمال المكس والماستر، وجرى تسجيلها في استوديوهات جودة.