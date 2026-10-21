لقطات من بروفات فضل شاكر في السعودية تتصدر والجمهور يتفاعل

وشهدت الساعات الماضية تداول مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو التي وثّقت وصول فضل شاكر إلى الرياض
، وسط حالة
من الحماس والترقب لدى جمهوره الذي ينتظر لقاءه مجدداً على المسرح، بعد غياب امتد لسنوات على خلفية أزمته القضائية والأمنية في لبنان
.
وفي هذا السياق، نشر تركي
آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه في السعودية
، عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي
، مقطع فيديو يوثّق وجود فضل شاكر في الرياض، حيث ظهر الفنان اللبناني بإطلالة لافتة وبدا في حالة صحية جيدة، بعد فترة أمضاها في قطر للاهتمام بوضعه الصحي، عقب خروجه من السجن في لبنان.
وحرص فضل شاكر خلال الفيديو على توجيه
رسالة شكر إلى تركي آل الشيخ والقائمين على الحفل، معرباً عن تقديره للجهود المبذولة لتنظيم هذه العودة المنتظرة.
من جانبه، أرفق آل الشيخ الفيديو بتعليق وصف فيه فضل شاكر بأنه «فنان كبير»، مشيراً إلى المكانة الخاصة التي يحتلها في قلوب الجمهور السعودي، وهو ما أثار تفاعلاً واسعاً بين المتابعين الذين عبّروا عن حماسهم لمشاهدة الفنان مجدداً أمام جمهوره.