لقطات من بروفات فضل شاكر في السعودية تتصدر والجمهور يتفاعل

بعد سنوات طويلة من الغياب عن المسارح والحفلات الجماهيرية، عاد اسم الفنان اللبناني فضل شاكر ليتصدر اهتمام الجمهور ومواقع التواصل الاجتماعي، عقب وصوله إلى ، استعداداً لإحياء حفله المنتظر ضمن فعاليات موسم الرياض، تحت عنوان «عودة الغايب»، في محطة فنية تمثل بداية فصل جديد من مسيرته الغنائية.



وشهدت الساعات الماضية تداول مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو التي وثّقت وصول فضل شاكر إلى ، وسط من الحماس والترقب لدى جمهوره الذي ينتظر لقاءه مجدداً على المسرح، بعد غياب امتد لسنوات على خلفية أزمته القضائية والأمنية في .

وفي هذا السياق، نشر آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه في ، عبر حساباته على ، مقطع فيديو يوثّق وجود فضل شاكر في الرياض، حيث ظهر الفنان اللبناني بإطلالة لافتة وبدا في حالة صحية جيدة، بعد فترة أمضاها في قطر للاهتمام بوضعه الصحي، عقب خروجه من السجن في لبنان.

وحرص فضل شاكر خلال الفيديو على رسالة شكر إلى تركي آل الشيخ والقائمين على الحفل، معرباً عن تقديره للجهود المبذولة لتنظيم هذه العودة المنتظرة.

من جانبه، أرفق آل الشيخ الفيديو بتعليق وصف فيه فضل شاكر بأنه «فنان كبير»، مشيراً إلى المكانة الخاصة التي يحتلها في قلوب الجمهور السعودي، وهو ما أثار تفاعلاً واسعاً بين المتابعين الذين عبّروا عن حماسهم لمشاهدة الفنان مجدداً أمام جمهوره.