المستشار تركي آل الشيخ ينشر صورة لـ فضل شاكر أمام صورة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان

وسرعان ما انتشرت الصورة بين المتابعين، وحصدت آلاف الإعجابات والتفاعلات، وسط اهتمام كبير بعودة فضل شاكر إلى الساحة الفنية ولقائه المرتقب مع جمهوره في المملكة .وجاء نشر الصورة بالتزامن مع وصول فضل شاكر إلى السعودية الرياض، استعداداً لإحياء حفله الغنائي المنتظر بعنوان «عودة الغايب»، والمقرر إقامته يوم الخميس 22 تشرين الأول (أكتوبر) 2026، ضمن فعاليات موسم الرياض.ويحمل الحفل أهمية خاصة بالنسبة إلى الفنان اللبناني، إذ يشكل عودته إلى إحياء الحفلات الجماهيرية بعد سنوات طويلة من الغياب عن المسارح، ما زاد من حماسة محبيه الذين يترقبون ظهوره مجدداً وتقديم مجموعة من أبرز أغنياته التي حققت نجاحاً واسعاً على مدار مسيرته الفنية.وتأتي الصورة التي نشرها آل الشيخ لتضيف مزيداً من الاهتمام إلى هذه العودة المنتظرة، خصوصاً مع استمرار تداول فضل شاكر وصوره ومقاطع الفيديو المرتبطة بتحضيراته للحفل عبر منصات التواصل الاجتماعي.